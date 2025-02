Super Bowl, trionfo di Philadelphia: battuta Kansas 40 a 22

I Philadelphia Eagles dominano il Super Bowl 2025 battendo nettamente i Kansas City Chiefs che devono dire addio al sogno di una tripletta. Tutto si consuma in poco tempo, nonostante l’attesa per questo evento fosse diventata praticamente infinita. E niente sembrava potesse propendere verso una vittoria così netta. Ma alla fine è andata così, Philadelphia ha trionfato nella 59esima edizione del Super Bowl sotto gli occhi di un attento Donald Trump, primo presidente ad assistere dal vivo all’evento dell’anno per gli Stati Uniti.

Il match. Inizio particolarmente equilibrato con i Philadelphia Eagles più bravi ad andare vicino al vantaggio con Saquon Barkley fermato a un passo dalla “zona calda” da una penalità. Una situazione che si ripete nel secondo tentativo d’attacco per le Aquile con Jahan Dotson che va vicino al touchdown, bloccato da un tocco precedente al ginocchio. Tutto ciò non impedisce alla squadra di Nick Sirianni di prendersi il punto con Jalen Hurts, bravo a uscire al meglio da una mischia al limite e portarsi a casa la meta dopo nove minuti di gioco. I Kansas City Chiefs subiscono il colpo e non riescono a eludere la pressione dei Philadelphia Eagles nel secondo tentativo d’attacco cedendo agli avversari nuovamente la palla. Tutto ciò esalta ulteriormente la franchigia della Pennsylvania che chiude così il primo quarto sul 7-0.

Gli Eagles iniziano però nel peggiore dei modi la seconda sezione di gioco con Hurts che si prende un rischio per cercare di liberare i compagni di squadra verso la meta, ma viene intercettato dalla difesa dei Chiefs lasciando così a Mahomes l’opportunità di rifarsi sotto. Per gli uomini di Andy Reid la situazione crolla però al nono minuto del secondo quarto quando Mahomes, deciso a lanciare i propri compagni, subisce il primo intercetto dopo oltre duecento passaggi aprendo la corsa di Cooper DeJean riuscendo a volare in end zone e portando a casa il secondo touchdown per i Philadelphia Eagles, in grado di fuggire sul 17-0 grazie alla realizzazione di Elliott.

Al rientro in campo il copione si ripete con Mahomes costretto a correre dietro le linee con l’obiettivo di rompere il muro difensivo dei Philadelphia Eagles venendo prontamente bloccato senza la speranza di impensierire gli avversari. Nel finale i Philadelphia Eagles alzano il piede dall’acceleratore permettendo ai Kansas City Chiefs di raggiungere il touchdown con DeAndre Hopkins, ma facendo nel frattempo perdere tempo agli sfidanti così da avvicinarsi alla vittoria. Per Hurts e compagni non resta altro che far scorrere il cronometro e iniziare i festeggiamenti in panchina per una sfida che si conclude sul 40-22.