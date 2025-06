Mondiale per Club, debutto con manita per la Juventus: contro l’Al Ain è 5 a 0

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Esordio da sogno per la Juventus che nella notte italiana strapazza l’Al Ain vincendo 5 a 0 al Mondiale per Club. All’Audi Field di Washington si dimostra tutto facile per i bianconeri che già nel primo tempo indirizzano la partita nettamente a proprio favore. Finisce 4 a 0 la prima frazione, con la doppietta di Kolo Muani e le reti di Yildiz e Conceicao. Nella ripresa è ancora il sette portoghese ad andare a rete, mettendo il sigillo sulla partita.

La gara. A Washington la partita tra Juventus e Al Ain parte subito con buon ritmo. Il primo tiro arriva dopo appena 10 minuti ed è del club degli Emirati: Zabala trova spazio sulla destra e prova una conclusione da fuori che non spaventa Di Gregorio anzi è preludio dello show bianconero. Sul capovolgimento di fronte infatti gli uomini di Tudor sbloccano la partita. Una bella combinazione nello stretto sulla trequarti mette Alberto Costa in buone condizioni per crossare dal limite: il portoghese pennella sul secondo palo per Kolo Muani che sale in cielo e trafigge un incolpevole Rui Patricio. Al 20’ arriva il secondo squillo della Juve. Alberto Costa, uno dei migliori dei suoi, prima recupera palla e poi, con tecnica e forza semina il panico a destra: l’esterno salta il primo avversario, cade, si rialza e resiste anche a una trattenuta prima di scaricare per Conceiçao all’altezza del dischetto. Il tiro di Chico è centrale ma una deviazione mette fuori causa Rui Patricio. Al 30’ anche Kenan Yildiz si unisce alla festa. Poi la difesa dell’Al Ain concede la profondità a Kolo Muani che, imbeccato da un lancio preciso ancora di Khephren Thuram, brucia Kouame e batte con un tocco elegante d’esterno Rui Patricio. Doppietta per il francese.

Il secondo tempo si apre con l’ingresso in campo di Douglas Luiz e Weah per Cambiaso e Thuram e un gol annullato all’Al Ain. Al 58esimo la partita è virtualmente conclusa. Tudor butta nella mischia anche Vlahovic e Koopmeiners che però non trovano gloria personale. Quella che invece sfiora soltanto Douglas Luiz: il brasiliano pesca il palo con un tiro da fuori nei minuti finali di partita. Finisce 5-0 per la Juve che avverte il Manchester City, la caccia al primo posto è aperta.