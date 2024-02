Tennis, Atp Dubai: Sonego perde contro Medvedev negli ottavi

Sonego ha servito benissimo con il 70% di prime in campo e con il 63% dei punti vinti, ed è stato a tratti devastante con il dritto. Medvedev che ha scelto di giocare parecchio lontano dalla riga di fondo è rimasto comunque pronto e nel quinto gioco della frazione decisiva è salito 3-2 con il break di vantaggio dopo che Sonego aveva mancato tre opportunità di restare avanti nel punteggio. A quel punto l’azzurro si è un filo demoralizzato, ha iniziato a sbagliare qualcosa per troppa fretta ed ha finito per perdere la settima partita in stagione sulle dieci disputate. Nonostante il risultato, il match restituisce tanti spunti positivi a Sonego in vista del Sunshine Double di Indian Wells dal 6 al 17 marzo, e di Miami dal 20 al 31 marzo. dopo la sconfitta al secondo turno contro il francese Humbert Andy Murray fa sapere che smetterà di giocare dopo l’estate. “Sono stufo di ricevere sempre le stesse domande sul mio ritiro – ha spiegato il 36enne di Glasgow – Non ne parlerò più fino a quando non prenderò la decisione ufficiale di fermarmi. Al momento nei miei piani non c'è l'opzione di continuare a giocare al termine di quest'estate”. Tennis: sonego, Medvedev, ATP 500, dubai, Murray E intanto. “Sono stufo di ricevere sempre le stesse domande sul mio ritiro – ha spiegato il 36enne di Glasgow – Non ne parlerò più fino a quando non prenderò la decisione ufficiale di fermarmi. Al momento nei miei piani non c'è l'opzione di continuare a giocare al termine di quest'estate”. Medvedev che ha scelto di giocare parecchio lontano dalla riga di fondo è rimasto comunque pronto e nel quinto gioco della frazione decisiva è salito 3-2 con il break di vantaggio dopo che Sonego aveva mancato tre opportunità di restare avanti nel punteggio. A quel puntoqualcosa per troppa fretta ed ha finito per perdere la settima partita in stagione sulle dieci disputate. Nonostante il risultato, il match restituisce tanti spunti positivi a Sonego in vista del

Un'ottima versione di Lorenzo Sonego non basta per fermare Daniil Medvedev. Il russo avanza ai quarti dell'ATP 500 di Dubai eliminando il torinese in tre set:. Un match in crescendo per il russo, ma soprattutto. Lorenzo è stato impeccabile nel primo parziale, chiuso al nono set point, poi alla distanza sono uscite le qualità di Medvedev che non ha più sbagliato ed è cresciuto nel rendimento al servizio.