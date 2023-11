Tennis, Atp Finals: Medvedev è in semifinale. Stasera Sinner sfida Rune per la storia

E' Daniil Medvedev il primo giocatore a staccare il pass per le semifinali delle Atp Finals 2023. Al Pala Alpitour di Torino il russo batte il tedesco Alexander Zverev in un’ora e 45 minuti di gioco con il punteggio di 7-6 (7) 6-4 conquistando la seconda vittoria su altrettanti incontri del torneo. I due si sono sfidati sei volte in carriera: 5 vittorie a una per il numero 3 del mondo.

Medvedev, che aveva sconfitto Rublev al debutto, si conferma in grande spolvero. Non gioca un match stellare, ma tanto gli basta per avere la meglio su uno Zverev un po' sprecone, soprattutto nel tiebreak del primo set. Sasha spreca anche due set point, di cui uno sul proprio servizio, sul 6-5. Nel secondo arriva la reazione di Sasha. Il parziale diventa estremamente equilibrato fino al game del possibile 5-4. Ma quando arriva vicinissimo all'obiettivo, commette un clamoroso errore che “firma” il 6-4 di Medvedev e la vittoria del rivale dopo 1h45'. Il russo fa due su due ed è già in semifinale: oggi giocherà solo per blindare il primo posto, mentre

Stasera nuovo appuntamento con la storia per Jannik Sinner. L'azzurro affronta Holger Rune nel terzo e ultimo match di round robin del Girone Verde. Un'altra sfida feroce. Un altro tabù da sfatare per Jannik che non ha mai sconfitto il fenomeno danese. Il ventenne, allenato da Boris Becker, rimane l'unico Top Ten non ancora battuto da Jannik in carriera. L'altoatesino scenderà in campo, alle 21, conoscendo il risultato di Djokovic-Hurkacz e quindi, potenzialmente, già qualificato. In caso di successo in due set di Nole, servirà il miglior Sinner per diventare il primo italiano nella storia a centrare la semifinale alle Finals.