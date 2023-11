Birre artigianali, escursioni, foliage, maschere e prelibatezze: gli eventi del 18/19 novembre

Le temperature calano, in montagna si è presentata la prima neve, ma non mancano nel Vicentino e più in generale in Veneto gli appuntamenti per godere del territorio e delle sue peculiarità. Se ne è parlato a Festa Italiana, la rubrica di Radio Eco Vicentino dedicata in questa puntata alle feste e agli eventi del fine settimana di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 novembre.

Ecco allora una carrellata di opportunità, da approfondire ascoltando il relativo podcast.

Al Castello di Thiene, sabato 18 novembre e domenica 19 si tiene la seconda e ultima tappa di Beermet – Dove i maestri della birra e del gusto si incontrano, il nuovo evento promosso dall’Ogd Pedemontana Veneta e Colli dedicato alla birra artigianale e a chi ne ha fatto una passione. Sabato dalle ore 17 alle ore 24 e Domenica dalle 15 alle 22 si potranno gustare le birre dei produttori aderenti alla Strada dei Birrifici della Pedemontana Veneta, partecipare a workshop dedicati al mondo della birra ed immergersi nella storia grazie a visite guidate alla villa e al castello, condotte da guide autorizzate. Non mancheranno intrattenimento, musica dal vivo e buon cibo. Evento garantito anche in caso di maltempo.

Ascolta "Il weekend del 17/19 novembre" su Spreaker.

A Malo, domenica 19 novembre è in programma “Facciamo 100″: nel 2024 si festeggiano i 100 anni del Carnevale di Malo e per l’occasione l’associazione Amici del Carnevale mette a disposizione il suo laboratorio per dare la possibilità a bambini e ragazzi di crearsi una maschera e di sfilare durante le manifestazioni: si tratta di un ciclo di laboratori che si tiene ogni prima e terza domenica del mese dalle 14.30 alle 17.30.

Castelfranco Veneto (Treviso), sabato 18 novembre ospita “Torre di misteri infuocati“. La Torre è un libro tutto da leggere: la sua posizione, i suoi mattoni, l’orologio, il leone di San Marco, gli stemmi della Città e della famiglia Gradenigo, gli affreschi dei Carraresi, la Casa del Trombetta sono i capitoli che narrano la storia di Castelfranco, dalle origini ai giorni nostri. I bambini e le bambine possono interrogarsi sui misteri di fuoco legati alla Torre e alle sue mura, accompagnati dalla Dama della Torre in un viaggio indimenticabile, alla riscoperta della Città partendo dai misteri e dalle leggende del territorio.

Dal 17 al 19 novembre Marostica, invece, ospita Choco Moments, rassegna giunta alla seconda edizione che si tiene in Piazza degli Scacchi: tantissime iniziative a tema come show cooking, laboratori per bambini e adulti e tanto altro. Ci sarà anche una Mostra mercato (stand aperti venerdì dalle 15:30 alle 20; sabato e domenica dalle 10 alle 20)

Sempre a Marostica, domenica 19 novembre, si tiene Trek & Brunch, un’escursione sui colli in foliage, con bruch finale. Si parte dal centro storico per salire sulle colline di San Benedetto, affascinanti alture dalle linee sinuose e avvolte nei caldi colori autunnali, che a tratti ricordano i paesaggi toscani. Un percorso tra vigneti e oliveti che si alternano a tratti di bosco e pascoli, con splendidi scorci panoramici. Al termine dell’escursione, per chi lo vorrà, ricco brunch presso il bar La Stazione. L’iniziativa è organizzata dalla guida ambientale escursionistica Chiara Bertacco. Qui tutte le info.

Sempre domenica 19, a Val Liona, è in programma una escursione alla contrada Le Valli con annessa Festa dei Gargati. Comune sparso di 3.000 abitanti, istituito nel 2017 dalla fusione fra Grancona e San Germano dei Berici, Val Liona si adagia sui Colli Berici e l’iniziativa vuol essere un viaggio alla scoperta di sapori genuini, come il pan biscotto da forno a legna e i tradizionali Gargati di Val Liona De.co., in mezzo alla natura incontaminata dei colli. Prevista anche una tappa al punto di decollo dei parapendii e al termine dell’escursione, prevista per l’ora di pranzo, tutti alla Festa dei Gargati (giunta alla terza edizione), piatto de.co. eccellenza di Val Liona, con ampia scelta sia presso lo stand gastronomico della Pro Val Liona che presso i sette ristoranti del territorio che aderiscono alla manifestazione (in quest’ultimo caso su prenotazione). La Festa dei Gargati proseguirà anche nel weekend successivo.