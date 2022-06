Tennis, Berrettini batte Kudla e vola ai quarti del Queen’s. Giorgi avanti a Birmingham

Berrettini, che fatica! In una giornata decisamente difficile e di comprensibile stanchezza, il campione uscente del Queen’s batte in rimonta Denis Kudla e fa un altro piccolo passo verso la riconquista del titolo. L’azzurro perde il primo set poi recupera e chiude con l’emozione di una palla break sul 5-4 dopo aver sprecato un match point. Finisce 3-6 7-6 (5) 6-4 in 2 ore e 46 minuti e conquista i quarti di finale nonché la vittoria numero 17 sulle ultime 18 giocate sull’erba, sei su sei dopo l’infortunio. “È stata difficile, io e Kudla ci conosciamo bene e penso che per la maggior parte del match sia stato lui a meritare la vittoria – ammette Matteo Berrettini -. Non volevo perdere, ho lottato, il mio team mi ha aiutato. Forse li ho maltrattati un po’ per trovare la giusta energia, ma loro sono lì anche per questo.”.

Domani l’azzurro, reduce dal trionfo di Stoccarda dove era rientrato nel circus dopo 84 giorni di assenza, affronterà un altro americano, Tommy Paul. Uno solo il precedente con il n°35 ATP, lo scorso inverno ad Acapulco, quando il romano fu costretto a ritirarsi nel 2° set.

Vittoria in super rimonta anche per Camila Giorgi in quel di Birmingham, Wta 250 tipico in preparazione a Wimbledon. La numero 26 al mondo e testa di serie numero 3 del torneo ha battuto in tre set la statunitense Lauren Davies con i parziali 3-6, 7-5, 6-2. L’azzurra, che a Wimbledon è arrivata fino ai quarti di finale, nel prossimo turno affronterà la vincente fra del match fra la brasiliana Haddad Maia e la polacca French.