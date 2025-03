Atp Indian Wells, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti accedono al 3° turno

Missione compiuta perchenel secondo turno del Masters 1000, l’australianocon il punteggio di 6-2 7-6 (2) in 1 ora e 36 minuti. Un’ altra solida prestazione quella del tennista romano che bissa quanto fatto nell’ultimo incrocio con l’aussie a Dubai, dominando il primo parziale e dovendo invece faticare nel secondo, al cospetto di un O’Connell dal dritto non facile da piegare. Tuttavia, nel tie-break, la differenza tra i due è stata evidente.

Il match. All’azzurro bastano 29 minuti per chiudere il parziale: prima il break in apertura, poi il secondo break nel quinto gioco ad archiviare un set sporcato da appena tre punti persi al servizio. Nel secondo set però il vento cambia. O’Connell entra in partita, sale nel rendimento al servizio e trova continuità fino ad un parziale on serve, in cui Berrettini annulla una palla break nell’ottavo gioco. Si arriva così al tie break, giocato alla perfezione da Berrettini che ha vinto cinque punti su cinque in risposta.

Matteo tornerà in campo domani sul cemento californiano, contro Stefanos Tsitsipas, n. 8 del seeding e che all’esordio ha battuto il brasiliano Seyboth Wild con un netto 6-2, 6-4. Si può parlare di remake della sfida vinta due settimane fa dal greco sul cemento di Dubai. Il bilancio nei precedenti è 4-1 per Tsitsipas che non ha mai perso nelle sfide sul cemento.

Avanza anche Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Indian Wells. Il toscano (n.16 del mondo), ha avuto la meglio contro il russo Roman Safiullin col punteggio di 7-5 5-7 6-2 in 2 ore e 43 minuti di partita, nonostante non fosse al meglio della forma.

Problemi fisici per Lorenzo, che ha dovuto giocare condizionato da un problema al polpaccio destro che l’ha costretto a saltare praticamente tutta la trasferta sudamericana e a dare forfait nel torneo di Acapulco. Il carrarino è apparso in campo con una vistosa fasciatura alla gamba. Nonostante alcuni alti e bassi al servizio, non ha mollato al cospetto di Safiullin anche lui alle prese con qualche acciacco e nel set decisivo è riuscito a prendere in mano le redini del gioco. Nel terzo round, Musetti se la vedrà contro il francese Arthur Fils che ha sconfitto il canadese Gabriel Diallo.

Nella serata italiana sarà la volta di Matteo Gigante che giocherà il suo incontro più prestigioso in carriera contro il campione dell’edizione 2022 e numero 4 del mondo Taylor Fritz. Quindi sarà la volta di Matteo Arnaldi contro l’ostico Andrey Rublev, accreditato della settima testa di serie. Ci sono tre precedenti sul circuito maggiore, con il russo che al momento è in vantaggio per 2-1.