Tennis, United Cup: Italia-Norvegia 5-0. Berrettini porta gli azzurri ai quarti

, nuovo evento a squadre che ha dato il via alla stagione 2023. Nella notte, al “Queensland Tennis Centre” di Brisbane, la squadra azzurra, quinta testa di serie, già vincitrice all’esordio sul Brasile (3-2), guadagna così l'accesso il diritto di sfidare la vincente del Gruppo B nei quarti di finale in programma domani.

Il punto decisivo lo porta nel primo singolare un Matteo Berrettini in versione hammer che doma con un doppio 6-4 e in poco meno di un’ora e mezza di partita, il numero 3 del mondo Casper Ruud. Ottimo stato di forma per il 26enne romano che ha messo a segno 10 ace vincendo l’88% dei punti con la prima di servizio. A vittoria acquisita, successo per Lucia Bronzetti che rifila un 6-2, 7-5 ad Ulrikke Eikeri. In chiusura il doppio misto con Camilla Rosatello e Lorenzo Musetti hanno chiuso i conti superando 7-6, 6-2 Ulrikke Eikeri e Victor Durasovic. Lunedì nel singolare d'apertura Martina Trevisan si era imposta 7-5 3-6 6-4 su Malene Helgo e Lorenzo Musetti aveva raddoppiato il vantaggio superando 7-6(7) 6-3 Viktor Durasovic.

Soddisfatto Matteo Berrettini. “Casper è un giocatore super solido, è migliorato così tanto nell'ultimo anno. Quindi sapevo che dovevo fare del mio meglio – ha detto il numero uno degli azzurri a fine partita, come riporta SuperTennis -. L’obiettivo è andare avanti il più possibile. È bellissimo giocare con i miei compagni di squadra: ci conosciamo da quando eravamo molto giovani ed è pazzesco che ora rappresentiamo l’Italia. È un vero onore per noi”.

Gli azzurri sfideranno domani una tra la Polonia di Swiatek e Hurkacz e la Svizzera di Bencic e Wawrinka.