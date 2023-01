Previsioni meteo 3-5 gennaio: qualche goccia di pioggia, poi di nuovo grigio e clima mite

Situazione generale

Un debole cedimento dell’alta pressione sul nord Italia porterà qualche sporadica precipitazione anche sul vicentino. Durerà poco, perché a seguire torneranno sole e temperature miti in montagna e cielo grigio e nebbioso in pianura, una costante che dura ormai da Natale.

Martedì 3 gennaio

Cielo coperto su tutta la provincia fin dal mattino con qualche pioviggine in pianura. Verso sera giungerà qualche debole pioggia in più su ovest e basso vicentino dove cadrà un paio di mm. Deboli fioccate oltre i 1800m. Temperature in calo sui rilievi.

Mercoledì 4 gennaio

Torna il sole in montagna, mentre la pianura sarà avvolta da nuvole basse o nebbie. Zero termico nuovamente in rialzo per un nuovo rinforzo dell’alta pressione. Estremi termici in pianura tra 6 e 11 gradi.

Giovedì 5 gennaio

Soleggiato con clima mite sui rilievi. Foschie e nebbie in pianura. Temperature senza variazioni di rilievo con valori ben oltre la media.

Tendenza nel lungo termine

Sembra che sabato finisca questa lunga fase mite senza precipitazioni di nota. La “porta” atlantica si aprirà da domenica quando una serie di perturbazioni da ovest scenderà anche alle nostre latitudini, col ritiro dell’alta pressione sulle penisola Iberica e nord Africa.