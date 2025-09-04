Tennis, Us Open: Sinner travolge in 3 set Musetti e vola in semifinale con Auger Aliassime

Jannik Sinner non fa sconti. Nemmeno a Lorenzo Musetti. Il n° 1 al mondo fa suo lo storico derby azzurro nei quarti degli Us Open e sul cemento di Flushing Meadows supera il carrarino con il punteggio di 6-1 6-4 6-2, in due ore esatte di gioco, mettendo la sua firma sulla sedicesima vittoria contro un suo connazionale. La terza contro Musetti.

L’azzurro diventa il secondo giocatore più giovane dell’era Open dopo Nadal a raggiungere il traguardo in tutti gli Slam di stagione. E infila anche la 26ª vittoria consecutiva negli Slam sul veloce, terza serie di sempre dopo Federer (40) e Djokovic (27), nonché la vittoria n° 86 in un Major, eguagliando Pietrangeli tra gli italiani.

Il fenomeno altoatesino continua così il suo percorso aspirando alla conferma del titolo a New York e a mantenere la prima posizione mondiale, e adesso se la vedrà contro il canadese Felix Auger-Aliassime, giustiziere dell’australiano Alex De Minaur. Il match è in programma nella notte tra venerdì e sabato.

“Sono molto contento di essere di nuovo in semifinale di un Grande Slam” ha detto Sinner subito dopo il match vinto contro Musetti. E in merito al connazionale dice: “Ci conosciamo bene, veniamo dallo stesso Paese. Giochiamo la Davis insieme. Ma dobbiamo mettere da parte l’amicizia per la partita e quando ci stringiamo la mano torniamo come prima”. Poi ringrazia chi “in Italia non avrà dormito per questo match” e aggiunge: “Siamo orgogliosi di essere italiani. È un Paese speciale, abbiamo grandissimo sostegno e poi siamo ovunque”. E avvisa Auger-Aliassime: “Vediamo cosa succederà al prossimo turno”.

Niente da fare invece per Sara Errani e Jasmine Paolini: la coppia azzurra saluta il torneo di doppio femminile degli US Open in semifinale. Le campionesse olimpiche devono arrendersi in due set, col risultato di 6-4 6-3, alla coppia composta da Gabriela Dabrowski ed Erin Routliffe, teste di serie numero 3 del torneo nonché già campionesse sul cemento di Flushing Meadows nel 2023.