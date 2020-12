Torna la Premier League: il programma del Boxing Day

Come da tradizione la Premier League scende in campo nel consueto "Boxing Day" di Santo Stefano. Sarà la 15esima giornata del campionato inglese ad animare questo 26 dicembre, con alcune partite veramente interessanti: fari puntati soprattutto sul big match nelle zone alte della classifica, quello tra Leicester e Manchester United delle 13.30, e naturalmente sul, a partire dalle 18.30. Spazio poi a Manchester City ed Everton, impegnate entrambe alle ore 21, rispettivamente contro Newcastle e Sheffield United.

Boxing Day che non comincia sotto i migliori auspici per il Manchester City, che dovrà fare a meno nel match contro il Newcastle di Gabriel Jesus e Kyle Walker: i due calciatori sono infatti risultati positivi al Covid-19 e, oltre al match in programma per Santo Stefano, saranno costretti a saltare anche la gara del 28 dicembre contro l'Everton. Ad annunciarlo è stato direttamente il club inglese con un comunicato sul proprio sito ufficiale, nel quale ha specificato come anche due membri dello staff siano risultati positivi, oltre ai due calciatori. Non una buona notizia per Guardiola, dunque, che si augura di riavere a disposizione entrambi i giocatori in vista del match del prossimo 3 gennaio contro il Chelsea.

Tornando al calcio giocato, si prosegue domani con le restanti partite del programma del 15esimo turno: aprirà la domenica Leeds-Burnley alle 13.30, si proseguirà con il Liverpool, impegnato alle ore 17.30 contro il West Bromwich, e si concluderà alle 20.15 con Wolverhampton-Tottenham.