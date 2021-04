Ultimatum dell’Uefa alla Figc: “Entro il 19 aprile l’Italia ci dica se potranno esserci spettatori all’Olimpico”

Prosegue la telenovela legata al prossimo Europeo di calcio in versione itinerante. Una sorta di braccio di ferro tra la Figc e la Uefa. L'ultima notizia in ordine di tempo è che la Federazione europea ha fissato un ultimatum: entro lunedì 19 aprile le città che ospiteranno il torneo per Nazionali dovranno far sapere al comitato organizzatore se a giugno e luglio saranno o meno in grado di ammettere gli spettatori allo stadio.

Il messaggio della Federcalcio d’Europa. Nella nota Uefa si legge: “Il 19 aprile verrà deciso se le partite previste a Roma, Monaco, Bilbao e Dublino si disputeranno effettivamente in quegli impianti”. Dunque, un messaggio esplicito per le quattro città che ancora non hanno condiviso con il governo del calcio continentale i loro piani.

La situazione al momento. Le altre 8 città di Euro 2020, primo Europeo itinerante della storia, hanno tutte informato la Federazione europea dei loro piani. Cioè queste: porte degli stadi aperti in una percentuale che va dal 25% al 100% del totale del pubblico.

Nello specifico, Londra garantisce una capienza del 25% per fase a gironi e ottavi di finale. Con la speranza di aumentare ulteriormente per semifinali e finalissima. In tal senso, la decisione definitiva arriverà a inizio giugno.

Il punto in Ungheria, Russia e Azerbaigian. Budapest ad esempio conta di avere addirittura lo stadio pieno, ma i tifosi dovranno attenersi ad un protocollo rigidissimo. Mentre, San Pietroburgo al momento avrà lo stadio pieno per metà, ma conta di aumentare la capienza. Al 50% anche Baku; però, per entrare in Azerbaigian servirà un tampone negativo al Covid-19.



Le altre città candidate. Amsterdam, Bucarest, Copenhaghen e Glasgow, dal canto loro, hanno annunciato una capienza tra il 25 e il 33%. E’ doveroso precisare però che le prime tre città hanno fissato entro fine mese un nuovo monitoraggio della situazione coronavirus in Olanda, Romania e Danimarca. In caso di miglioramento della pandemia, la capienza nei vari impianti potrebbe aumentare.