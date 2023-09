US Open, Djokovic vince il 24° Slam. Nole batte Medvedev 3-0

Si conferma campione assoluto Nole che diventa il più anziano campione maschile nella storia degli Us open di New York eguagliando il record di Margaret Court per il maggior numero di vittorie del Grande Slam. Novak Djokovic ha sconfitto Daniil Medvedev in 3 set: 6-3, 7-6, 6-3 in 3 ore e 17 minuti di gioco ed è il primo tennista a vincere tre eventi del Grande Slam nella stessa stagione per quattro volte, pregustando il suo imminente ritorno al numero uno del mondo. Adesso infatti in Australia, dove ha vinto già 10 volte, potrà tentare di diventare il più grande di sempre, con 25 titoli di Grande Slam.

Il primo set viene chiuso da Nole con lo score di 6-3 in 48 minuti. Un parziale indirizzato dal break in apertura in favore del serbo. Medvedev ha stentato nei primi game con il servizio, poi è cresciuto progressivamente ma vanta un 4 su 12 con la seconda. Nel secondo set Djokovic vince 7-6 in un’ora e 45 minuti, chiudendo il tie break con il punteggio di 7-5 dopo aver annullato un set point. Nole lascia il campo per un toilet break, mentre Daniil ha chiesto l’intervento del fisioterapista per un trattamento alla spalla. Dopo qualche minuto inizia il terzo e ultimo set: il serbo rischia molto negli scambi, abbassando le traiettorie e cercando di andare ancor di più a rete per accorciare il tempo di gioco. Djokovic però regala il controbreak, ma poi sul 30 pari del sesto gioco tira fuori un rovescio lungolinea da spellarsi le mani. Il punto dello strappo, altro break stavolta mantenuto a zero. Nole va vicino a chiuderla di nuovo al servizio dell’avversario, per poi poter esultare sul colpo in rete di Medvedev. Durante la cerimonia di premiazione Djokovic indossa una maglia che ritrae lui e Kobe Bryant con il numero 24, proprio quello di Black Mamba. “Mi ero ripromesso di mettere questa maglietta in caso di vittoria. Non l’ho fatta vedere a nessuno, Kobe era un grande amico. È stato un esempio di mentalità vincente, mi ha aiutato tanto nei miei momenti di crisi. Con la sua scomparsa ho perso un punto di riferimento, simbolicamente ho pensato di omaggiarlo”. In merito alla partita dice: “Non avrei mai pensato di vincere 24 Slam”. Medvedev: “Sono contento, devo fare i complimenti a un giocatore incredibile come Djokovic. Devo capire ancora quando hai intenzione di calare i ritmi. Grazie al mio coach, ogni volta riusciamo a fare un passo avanti. Qualche volta le cose vanno bene, altre volte no. Un giocatore come Nole mi costringe a dare il mio meglio, alzando così il mio livello”.