Wimbledon, inarrestabile Rafa Nadal: supera Fritz e i problemi fisici, volando in semifinale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Inarrestabile Rafa Nadal, che a Wimbledon batte non solo l’avversario, ma soprattutto i problemi fisici, che hanno rischiato di metterlo ko. Il campione spagnolo mette da parte in maniera coriacea il fastidio agli addominali e ribalta Taylor Fritz in 5 set con il punteggio di 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6(4). Fritz sfiora soltanto il sogno della semifinale di Wimbledon, ma nulla può contro la tempra del maiorchino 36enne. Ed è stata una vera e propria impresa quella di Nadal, n.4 al mondo che nel secondo set si era fermato per un problema fisico, ricorrendo al medical time out e facendo temere per un suo ritiro dal match.

Ma Nadal non si è arreso, ci ha creduto fino in fondo, prima recuperando un set di svantaggio e poi imponendosi 10-4 al tie break del quinto set, dopo quattro ore e 20′ di gioco. “Ho avuto un problema agli addominali e quindi ho dovuto cercare un modo diverso per servire e fare certi colpi. Davvero pensavo di non riuscire a finire la partita, ma questo campo mi ha dato forza e sono riuscito a continuare”. Così Rafa Nadal dopo il trionfo contro lo statunitense Taylor Fritz.

Lo spagnolo avrà 48 ore a disposizione per recuperare la miglior condizione possibile con cui affrontare l’australiano Nick Kyrgios, ma il successo su Taylor Fritz ha dimostrato ancora una volta la sua grinta: “A me piace giocare queste partite, davanti a questo pubblico, che ringrazio – ha sottolineato lo spagnolo ricevendo in cambio un’ovazione -, e lì ho trovato la forza”. Sarà invece un debutto tra i primi quattro in uno Slam per Nick Kyrgios, che supera ai quarti 6-4, 6-3, 7-6(5) Cristian Garín. Il cileno saluta il Torneo dopo un bel percorso. Tra le donne, l’altra semifinale sarà tra Halep e Rybakina.