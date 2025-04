Wta Madrid: avanza la n° 1 azzurra Paolini, fuori gioco Cocciaretto e Bronzetti

Due giorni dolci amari nel tabellone femminile al Wta 1000 di Madrid per i colori azzurri, che registra una tennista italiana avanzare nel tabellone e due già fare le valige per lasciare la Spagna. Il trio composto da Paolini, Bronzetti e Cocciaretto rappresenta le uniche tre del Belpaese tra le prime 100 del rinking mondiale.

Jasmine Paolini inizia con il piede giusto. La giocatrice toscana, reduce dall’ottimo torneo di Stoccarda in cui si è arresa solamente alla regina mondiale Aryna Sabalenka, continua la personalissima striscia positiva e colleziona la quarta vittoria nelle ultime cinque partite. La vittima, all’esordio madrileno, è la britannica Katie Boulter (n.40 del ranking), spazzata via dal campo con un perentorio 6-1 6-2 in 61 minuti di gioco. Ora un giorno di riposo per la finalista dell’ultimo Roland Garros ed al prossimo turno incontrerà la greca Maria Sakkari che ha sconfitto la polacca Linette.

La parte amara della spedizione azzurra a Madrid è l’eliminazione, nel pomeriggio di ieri, di Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto. Quest’ultima, ripescata da lucky loser dopo il forfait di Karolina Muchova, si arrende all’ucraina Yuliia Starodubtseva, numero 99 del mondo, col punteggio di 7-6(5) 6-4 in due ore di gioco. La vincitrice affronterà la russa Liudmila Samsonova ai sedicesimi di finale.

Come detto, ko anche per Lucia Bronzetti. La 26enne riminese cede alla statunitense Madison Keys col punteggio di 6-4 6-3 dopo aver brillantemente superato il 1° turno, fattore che faceva sperare in un’avventura più prolungata per la romagnola.