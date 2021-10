Dal nuovo libro di Patrizia Pietribiasi un progetto per aiutare i bambini maltrattati

Quella sui bambini e sui ragazzi è la forma di violenza più grave che si possa mai immaginare. Siamo portati a pensare che certi drammi si consumino da “altre” parti, ma situazioni terribili possono nascere e svilupparsi in ambienti vicini e apparentemente normali e per di più senza che nessuno riesca a coglierne i segni. Ecco allora che la lotta alla violenza comincia ben prima della violenza stessa, talvolta da un libro. Ed è questo il caso di Le passioni si nutrono di segreti, nuovo romanzo della scrittrice scledense Patrizia Pietribiasi, che mira a sensibilizzare i lettori su questa drammatica tematica.

Il romanzo sfiora temi forti e lo fa con grande rispetto, umiltà e leggerezza. Leggerezza non intesa come superficialità ma come delicato accenno a tematiche che necessiterebbero di una maggiore attenzione e di un maggior approfondimento. L’autrice, che nella vita è anche una professionista del marketing e della comunicazione, ha inoltre ideato e legato al romanzo, con la collaborazione di Ivana Bongiolo, consulente e coach per la valorizzazione dell’impresa e della persona, il progetto “Vedo le tue parole”, grazie al quale il libro ha acquisito un enorme valore aggiunto. Le due professioniste hanno coinvolto dieci giovani e talentuosi artisti del territorio che hanno dimostrato sin da subito una sensibilità straordinaria e che hanno contribuito alla causa realizzando ciascuno un’opera d’arte suggerita dalla lettura del romanzo e inserita nello stesso.

Grazie alla loro straordinaria capacità evocativa delle parole, che costituiscano la forma più potente d’espressione, Patrizia e Ivana hanno deciso di coinvolgere alcuni giovani artisti del territorio chiedendo loro di rappresentare, attraverso l’arte, quanto suggerito loro dalla lettura. Il risultato di questo progetto, nato per sensibilizzare soprattutto i ragazzi su un tema così forte e pericolosamente vicino come la violenza sui minori, ha superato ogni aspettativa e ha portato alla nascita di opere uniche e bellissime disseminate lungo tutto il romanzo.

L’intento di sensibilizzazione è accompagnato dalla volontà di destinare il ricavato della vendita del libro ad Arca, l’Équipe Specialistica Provinciale in materia di abuso sessuale e grave maltrattamento di bambine e bambini, ragazze e ragazzi minori d’età che ha sede a Vicenza, équipe composta da psicologi-psicoterapeuti. Arca è un Servizio dell’Ulss 8 Berica – Unità Operativa Semplice Consultori familiari e Tutela Minori del Distretto Est – che opera anche per il territorio dell’Ulss 7 Pedemontana. L’intenzione è quella di acquistare e donare ad Arca materiale ludico e formativo, o eventuali altri oggetti segnalati e utili alle attività, che saranno messi a disposizione dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, vittime di abusi e maltrattamenti, durante gli incontri e le sedute di trattamento con i terapeuti.

“Siamo portati a pensare che certi drammi si consumino soltanto altrove, in luoghi lontani e sconosciuti ma non è così. Situazioni terribili e surreali – spiegano all’unisono Patrizia Pietribiasi e Ivana Bongiolo – possono nascere e svilupparsi in ambienti ‘normali’ e per di più senza che nessuno riesca a coglierne i segni. Anche qui, nel vicentino, i dati sono impressionanti e impongono una maggiore prevenzione e una più profonda osservazione, perché la lotta alla violenza può e deve cominciare ben prima della violenza stessa”.

Il libro è in vendita in tutte le librerie di Schio, presso la libreria Leoni di Thiene, le librerie Traverso e Galla 1180 di Vicenza, la libreria Palazzo Roberti di Bassano, la libreria Liberalibro di Valdagno, e on line, in esclusiva, sul sito della Libreria Bortoloso di Schio (bortoloso.it). Per saperne di più: patriziapietribiasi.it e la pagina Facebook del romanzo @lepassionisinutronodisegreti.