Cellulare: usato o ricondizionato? Facciamo chiarezza

Nel 2021 quando si parla di “mercato dell’usato” non si pensa solamente alle automobili ma anche ad altri oggetti di uso quotidiano quali cellulari, vestiti e mobili. La tendenza è quella di produrre e comprare sempre meno, per rendere il nostro tenore di vita più coerente con le risorse del pianeta a vantaggio inoltre del nostro portafoglio. Comprando un prodotto che deriva dall’economia sostenibile vuol dire risparmiare fino al 60% rispetto al nuovo.

Per quanto riguarda i prodotti tecnologici comprare usato però può essere un azzardo, soprattutto se viene fatto tra privati o tramite annunci su piattaforme poco attendibili.

Il privato o il rivenditore non specializzato infatti a fronte del grande risparmio che promette, non effettua alcun test di funzionamento, ti vende il prodotto di seconda mano così com’è. Nessuna garanzia. A volte potresti subire una vera e propria truffa.

Usato garantito o Ricondizionato

Noi di Tecnomanie abbiamo prodotti usati ma garantiti e ricondizionati, la differenza tra questi due è molto semplice. Un prodotto usato garantito è un prodotto che ci viene ceduto in conto vendita che viene sottoposto ad alcuni test prima di essere messo in vendita. Un prodotto ricondizionato è sottoposto a diversi test prima di essere messo in vendita e alcune parti, se necessario, vengono sostituite rimettendolo di fatto a nuovo. In particolare:

Fase 1: Vengono verificati i componenti esterni quali la scocca, il vetro, le uscite jack audio (se presenti), il dock di ricarica e i tasti.

Fase 2: Il dispositivo viene testato sia a livello hardware che software. Nel caso di smartphone, viene testato con diverse SIM, con e senza Wi-Fi.

Fase 3: il dispositivo viene rigenerato, se vengono trovati componenti usurati o danneggiati vengono sostituiti con ricambi di qualità, batteria compresa.

Fase 4: Vengono effettuati nuovamente test all’hardware e al software per una verifica completa di funzionamento con i nuovi componenti.

Fase 5: Il dispositivo, gli accessori e la scatola vengono igienizzati con prodotti e accessori specifici.

Cosa significa la sigla Grado B, A o A+?

Al termine dei test, ogni dispositivo ricondizionato, prima di essere messo in vendita, viene definito da Tecnomanie con un grado che ne determina le condizioni:

GRADO B: il dispositivo presenta dei difetti estetici visibili ed è perfettamente funzionante.

GRADO A: il dispositivo presenta dei difetti estetici lievi ed è perfettamente funzionante.

GRADO A+: il dispositivo è in ottime condizioni sia estetiche che funzionali, molte volte sono pari al nuovo.

Tutti i dispositivi venduti da Tecnomanie, che siano usato garantito o ricondizionati, hanno una garanzia di 12 mesi (a volte estendibile a 24 mesi sui modelli più nuovi). Inoltre vengono forniti con il caricatore e altri accessori originali.

Ora che abbiamo chiarito ogni dubbio, ti aspettiamo da Tecnomanie per il tuo prossimo acquisto ecosostenibile: un pc, un notebook, un iPhone.

Avrai la garanzia di portarti a casa un prodotto di qualità, destinato a soddisfarti tutti i giorni per molto tempo, con un laboratorio specializzato di tecnici disponibili tutti i giorni (esclusa la domenica) per aiutarti a risolvere qualsiasi problema e a restituirti lo smartphone così come lo hai preso da noi.

