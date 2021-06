Biancoverdi campioni d’Italia dell’hockey su pista. Trionfo in Puglia del team Under 17

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Portano più che bene i colori biancoverdi del palasport di Giovinazzo (Bari) ai baldi ragazzi dell’hockey di Montecchio Precalcino, tornati a casa dalla Puglia con il trofeo di campioni d’Italia 2020/2021 per la categoria giovanile Under 17. E lo scudetto giovanile cucito sul petto per un anno. Visti gli stessi colori sociali condivisi con la società ospitante e con proprio la squadra locale affrontata nell’ultimo atto, era garantita la festa biancoverde domenica – il 6 giugno scorso – dopo il successo in una finalissima tirata, e vinta con il punteggio di 5-4 dai talenti vicentini beniamini del Palavaccari, per l’occasione in trasferta al Palapansini.

Oltre ai coetanei avversari, i giovanotti di Montecchio sono stati abili anche a sopportare e battere il caldo afoso della Puglia in quei giorni, dando vita a una partita spettacolare tra due team che si equivalevano. A dimostrarlo sul campo il 3-3 del primo round, in un match disputato all’ora di pranzo, con i vicentini a mettere in rete una pallina più nella ripresa per il 5-4 conclusivo tra le vincitrici delle due poule di qualificazione.

Nei giorni precedenti era andato in scena un tour de force di duelli tra le otto qualificate, le migliori d’Italia in questa fascia d’età. Nutrito come sempre il gruppo dei team della nostra provincia, con il Giovinazzo padrone di casa a mettere in fila Follonica, Breganze e Lodi, per poi sbarazzarsi del Trissino dopo un braccio di ferro – l’altra squadra più accreditata della Final Eight – nella semifinale, solamente ai rigori. Il Montecchio aveva pareggiato il suo match inaugurale proprio con i “cugini” trissinesi, per 4-4, per poi conquistarsi il pass grazie al risicato 4-3 sui Pumas di Viareggio e un 4-0 sugli emiliani dello Scandiano.

Un torneo in crescendo per i baby allenati da una gloria del passato come Mendo, autori di una cinquina sonante (5-0) in semifinale contro lo scoglio toscano, il Follonica, prima del duello finale con il Giovinazzo. Vinto in rimonta, dopo lo 0-2 delle prime battute con il pubblico di casa a spingere i baresi, e anche l’1-3 di metà primo tempo. Prima Bozzetto, poi Pesavento e ancora Thiella firmano il tris da cooperativa del gol che vale un break in parità e la consapevolezza di potersela giocare alla pari fino al gong. Botta e risposta a inizio ripresa, in rete ancora Bozzetto che poi in superiorità numerica siglerà la tripletta personale. A inchiodare il punteggio co pensa il portiere Sanson che para il libero che avrebbe mandato i protagonisti all’extratime.