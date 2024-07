13enne thienese muore per un malore al mare in Sicilia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un ragazzino di 13 anni residente a Thiene è morto ieri pomeriggio per un malore mentre si trovava in vacanza in Sicilia con la sua famiglia.

La tragedia si è consumata sulla spiaggia de Le Pergole a Realmonte, in provincia di Agrigento. Del ragazzo è noto solo il nome, Salvatore. Originario di Raffadi, stava frequentando le scuole medie Bassani a Thiene ed era tornato in Sicilia per le vacanze estive: come racconta il quotidiano La Sicilia, era al mare insieme ai genitori quando si è sentito male mentre faceva il bagno, andando in arresto cardiaco.

Il 13enne soffriva di una patologia cardiaca. E’ stato soccorso immediatamente sul posto da parte dei sanitari, che hanno praticato le manovre rianimatorie, e quindi è stato trasferito d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento: le sue condizioni sono apparse molto gravi fin da subito. Sul posto è stato fatto giungere anche l’elisoccorso, ma il 13enne è morto poco dopo il ricovero. I medici della Rianimazione del nosocomio agrigentino hanno fatto di tutto per strapparlo alla morte, purtroppo inutilmente.