Ciclismo, Tour: Pogacar asso pigliatutto, pokerissimo e trionfo

Tadej Pogacar sempre più scatenato: il corridore sloveno sul Col de la Couillole batte Vingegaard prendendosi vittoria di tappa e trionfo al Tour de France 2024. Sull’ultima salita della Grande Boucle, la maglia gialla supera allo sprint il danese e cala il pokerissimo di successi di tappa. Domenica 21 luglio, al termine della crono valida per l’ultima frazione, Pogacar potrà festeggiare ufficialmente la doppietta Giro d’Italia-Tour de France.C’è stata la più che prevedibile fuga da lontano, con dentro corridori di spessore, tra cui Carapaz, Mas, Tratnik, Kelderman e Bardet. Ma le vere scintille le ha accese Jonas Vingegaard. Dopo la velleitaria accelerazione di Remco Evenepoel, che aveva sfruttato anche il grande lavoro di Landa, il corridore danese ha risposto e con lui è rimasto solo Pogacar. Gli ultimi a essere ripresi, prima dell’ultimo chilometro, sono stati: la maglia a pois Richard Carapaz e lo spagnolo Mas. Poi la volata di Tadej in facciaa Jonas.

Le parole di Pogacar al termine della penultima tappa del Tour 2024. Lo sloveno ha dichiarato: “Me la sono goduta, non era certo programmata, ma un’altra tappa vinta non è poi così male. E penso che domani nella cronometro mi divertirò ancora. Sono sorpreso di come la corsa sia esplosa improvvisamente già all’inizio, sul Col de Braus, una delle mie montagne preferite: è qui che mi alleno spesso. I miei ragazzi hanno fatto un buon lavoro, siamo saliti insieme e Soler ha partecipato alla fuga. Quando la Soudal ha deciso di lanciare Evenepoel per recuperare un po’ di tempo sul secondo posto è cambiato lo scenario: alla fine mi sono trovato a seguire il contrattacco di Jonas, ero al limite ma pure nelle condizioni giuste per sprintare sul traguardo”.



La “manita” di vittorie di tappa. In tal senso Pogacar ha commentato: “Aver ottenuto cinque successi è più che abbastanza per questa edizione, anche perché conta di più avere la maglia più importante addosso. Vediamo domani che gambe avrò, ma devo soprattutto evitare i pericoli. Se me lo avessero detto prima del Tour, non avrei creduto che sarebbe andata così, questa è una cosa fuori dal mondo. Oggi Jonas ha dimostrato di essere un guerriero, è davvero andato fortissimo”.

La delusione del danese. All’arrivo Vingegaard è apparso però un po’ seccato dall’atteggiamento dello sloveno, che non gli ha dato un cambio e poi gli ha sprintato in faccia: “In un certo senso speravo che Tadej mi lasciasse la tappa ma non lo biasimo affatto. Al suo posto probabilmente avrei fatto lo stesso”. E adesso la passerella finale di Nizza per Tadej Pogacar.