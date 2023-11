Addio a Elena Brazzale, la farmacista del centro che amava la vita

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ha lottato fino all’ultimo con grandissima dignità, infondendo coraggio e forza a chi le stava vicino e a chi era rimasto in contatto con lei attraverso i social. Elena Brazzale, “la farmacista del centro”, si è spenta a 60 anni di età nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 novembre, a causa di una malattia che dopo averle lasciato qualche speranza l’ha infine portata via.

Lascia una figlia e un marito per i quali nutriva un amore immenso e “se ce l’ha fatta fino a oggi è stato per stare vicino a loro, in particolar modo alla giovane Carolina”, come dice un’amica alla notizia della morte della persona cara.

Farmacisti di famiglia, la Farmacia Dall’Amico, che portava il cognome della mamma, aveva negli ultimi anni il volto di Elena Brazzale, che aveva portato avanti una tradizione iniziata nel 1884. Negli anni scorsi aveva poi deciso di vendere l’attività di piazzetta Cesare Battisti, che ha acquisito il nome ‘Alle Due Sirene’, rimanendo a lavorare fino all’ultimo, almeno fino a che le forze glielo hanno consentito, rimanendo un punto di riferimento per moltissimi clienti.

Solare e sempre profonda nel dialogo, qualsiasi fosse l’argomento in questione, Elena Brazzale amava la vita e ha lottato fino alla fine con grandissima forza contro la malattia, con dignità ed un profondo coraggio, consapevole che la fine sarebbe arrivata ma lottando con tutte le sue forze. Lucidissima fino a quando si è addormentata, ha tenuto fino a che ha potuto i contatti con amici e conoscenti che non poteva vedere di persona attraverso la sua pagina Facebook, con ironia e simpatia.

Elena lascia uniti intorno al suo ricordo tanti affetto, la figlia Carolina e il marito Carlo e gli altri congiunti e parenti. Martedì prossimo, il 28 novembre, a cremazione avvenuta, si terrà nel cimitero comunale “ai Cappuccini” una cerimonia di commiato alle 16. “Ciao Grande Donna” si legge in uno dei tanti post che persone a lei vicine, incredule e tristi alla notizia della morte, esprimono la propria vicinanza affettiva in un momento così triste. Anche il sindaco di Thiene Michelusi ha espresso la propria vicinanza: “la tua forza e il tuo coraggio non li dimenticherò”, scrive in una parte del suo messaggio.