All’ombra dell’…Olmo cresce la solidarietà. L’emporio solidale compie 2 anni e omaggia don Augusto

La frontiera condivisa della solidarietà e del contrasto agli sprechi alimentari ha trovato a Thiene da 2 anni un baluardo solido e in continuo divenire: è l’emporio solidale Olmo che sorge in via Rasa, in un’ala un tempo sede dell’ex Ulss 4 Alto Vicentino. Sabato scorso, in occasione dello spegnimento delle prime due candeline dall’istituzione, è stata occasione utile per ricordare uniti il sacerdote thienese don Augusto Busin, vera forza motrice tra i promotori del centro aperto il 12 dicembre del 2022, al quale viene intitolato alla memoria il nuovo punto di ascolto.

Il bilancio biennale dei servizi offerti fin qui consta di 377 nuclei familiari a cui è stata offerta una mano a 360° e un carrello della spesa per le esigenze concrete, per un totale di

1275 persone assistite di cui 40 portatrici di disabilità. Adottando la formula della “spesa a punti”, senza circolazione di denaro contante.

Non solo solidarietà e lotta agli sprechi, ma anche lavoro comune in funzione dei bisognosi, condivisione e prospettiva di speranza a ciclo continuo: tanti ingredienti “messi in rete” grazie al contributo di più associazioni e delle analoghe strutture attive a Schio (Il Cedro) e Villaverla (alla Cooperativa Sociale Verlata), integrandosi con la più ampia rete regionale. nel solo anno 2023 sono stati 23 mila i quintali di merce distribuita nei tre poli mezionati. L’emporio thienese è aperto due giorni a settimana al mercoledì e venerdì dalle 13 alle 18. I beneficiari possono usufruire di due spese mensili.

Particolarmente sentita l’intitolazione della sala di ascolto a don Augusto, che tanto si era speso negli ultimi anni di vita per la realizzazione dell’emporio solidale. Il sacerdote è salito al cielo nel mese di marzo 2024. Nel corso dell’evento è arrivato il sentito ringraziamento pubblico da parte dell’amministrazione comunale e dei volontari – sono 81 solo in questo emporio all’ex Ulss, con appello che viene rivolto ai più giovani a vivere in prima persona l’esperienza di volontariato sociale – a banca Unicredit, che ha finanziato l’acquisto recente di attrezzatture indispensabili per la conservazione degli alimenti, freezer e banchi frigo, e infine a Otb Foundation, legata alla famiglia Renzo Rosso, che sin dagli albori ha fornito un costante sostegno alle iniziative portate a termine. Da ricordare che l’ente capofila e a cui è affidata la gestione è l’associazione “Da spreco a risorsa odv” di Costabissara. Tra gli enti promotori dell’ Olmo di Thiene: Caritas, Cooperativa sociale Verlata, Masci Sarti, Croce Rossa Italiana-Comitato di Thiene, vari i Comuni del Vicariato.

Gli spazi dell’emporio, ben organizzati dopo il recupero dello stabile dismesso, sono pensati come luogo di redistribuzione ed equità sociale dove singoli individui e famiglie che ne hanno necessità possono fare “la spesa”. Scaffali, frigoriferi e prodotti essenziali per la vita quotidiana: alimenti a lunga conservazione e freschi, articoli per la casa e l’igiene personale, prodotti per l’infanzia. Di recente, si è attivata una sezione per il vestiario e non manca una sala giochi per i più piccoli. Ci sono anche le “casse” ma non circola denaro, non esistono acquisti ma solo donazioni. L’emporio sposa la causa dello spreco zero, ambientale e del recupero di eccedenze alimentari. I canali di rifornimento: aiuti alimentari del fondo europeo e nazionale, collette alimentari, recupero eccedenze vicine a scadenza e non commercializzabili, merce da supermercati e da aziende alimentari, ortofrutta da organizzazioni di produttori, raccolte parrocchiali e donazioni di privati.

Per accedere ai servizi dell’emporio la persona può rivolgersi direttamente presso il centro di ascolto dell’Olmo, ai servizi sociali, agli sportelli di ascolto delle singole parrocchie e/o

associazioni partner. L’Emporio non offre solamente un aiuto attraverso beni alimentari, ma anche accoglienza e ascolto, sostegno e accompagnamento per permettere alle persone di sentirsi parte della comunità, di recuperare la propria indipendenza e di rafforzare la propria dignità.

LE DICHIARAZIONI

Elena Carraro. Area Manager retail Vicenza e Provincia. “Abbiamo con favore accolto l’invito a sostenere questo progetto perché i principi che lo ispirano, condivisione, solidarietà e responsabilità sociale, sono gli stessi che ispirano la nostra azione di supporto alle comunità in cui operiamo. La donazione effettuata attinge ai fondi da Unicredit per iniziative e progetti di solidarietà sul Territorio tramite la Carta di Credito Etica che accantona il 2 per mille di ogni spesa effettuata dai clienti, senza aggravi per questi ultimi. Tramite i fondi di Carta Etica abbiamo sostenuto oltre 200 progetti ad impatto sociale di organizzazioni non profit sparse in tutto il Territorio Nord Est, erogando contributi per oltre 4,5 milioni di euro”.

Giampi Michelusi, sindaco di Thiene. “Con grande emozione inauguriamo oggi la sala di ascolto dedicata a don Augusto Busin, figura indimenticabile della nostra comunità, che ci ha recentemente lasciato. Con la sua profonda umanità e il suo impegno, è stato tra i promotori fondanti dell’emporio solidale, un progetto che riflette pienamente la sua visione di servizio e di prossimità verso chi è più fragile. Questa sala rappresenta un’eredità concreta dei suoi valori, un luogo in cui accoglienza, ascolto, comprensione e solidarietà continueranno a essere coltivati, nel suo nome e nel suo esempio”.