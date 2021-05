Anziani e adulti in difficoltà ad usare con competenza lo smartphone? C’è un corso

Prende vita dal 28 maggio prossimo, con l’avvio del corso Smartphone: istruzioni per l’uso promosso nell’ambito del progetto Avatar, Alto Vicentino Alleanza per Azioni in Rete, la nuova “palestra digitale” del Comune di Thiene individuata nella Sala delle Arti e dei Mestieri al primo piano di Villa Fabris.

Il corso è gratuito ed è dedicato ad adulti ed anziani con scarse o nulle conoscenze nell’utilizzo dello smartphone. I cinque incontri, a cadenza bisettimanale, si svolgeranno i lunedì ed i venerdì, a partire da venerdì 28 maggio, dalle ore 10 alle 12. Per iscriversi è sufficiente chiamare il numero: 346 1532037 il lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 18. Per partecipare sarà necessario essere muniti del proprio smartphone.

“La palestra digitale – spiega il sindaco Giovanni Casarotto – è un luogo dove poter attingere informazioni e dove saranno a breve messi a disposizione della cittadinanza strumenti informatici di uso corrente e necessari, oggi sempre più imprescindibili nella vita quotidiana di ognuno, anche se non ancora accessibili a tutti a causa del digital divide che segna, in particolare, le fasce di utenti più in là con gli anni. Con questo corso si offre una bella opportunità per imparare a prendere maggiore dimestichezza con il proprio cellulare e crescere così in autonomia, possibilità di informazione, condivisione e utilizzo di servizi on line”.

Avatar è un progetto di 12 Comuni dell’Alto Vicentino (Isola Vicentina, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, San Vito di Leguzzano, Santorso, Schio, Thiene, Torrebelvicino, Valdagno, Villaverla e Zugliano), per un totale di circa 155 mila abitanti ed è gestito da un Comitato tecnico composto dai Comuni di Schio, Thiene e Valdagno, unitamente a Pasubio Tecnologia e ad Alda-Associazione Europea per la Democrazia Locale. Tra le azioni promosse dal progetto, ci sono seminari, workshop, incontri con esperti, corsi di formazione riservate ad imprese, pubblica amministrazione, enti del terzo settore, del settore socio sanitario e del settore educazione e formazione. Per info: avatarlab.it