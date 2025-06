Inchiesta avviata sulla morte di Adam, il 28enne polacco soccorso in Contra’ Pria

E’ stato reso noto, all’indomani della morte, il nome della vittima del probabile malore, sul quale si sospetta all’origine uno shock termico. Un turista polacco salito fin quasi ai confini tra Veneto e Trentino, un giovane uomo di 28 anni: il decesso è avvenuto giovedì nel parco naturale sul torrente Astico, in località Contra’ Pria.

Si chiamava Adam Kogut Maciej, la salma è custodita nelle celle mortuarie dell’ospedale di Santorso, in attesa dell’arrivo di parenti dalla Polonia. La sua identificazione non è stata agevole, visto che non portava con sé documenti anagrafici quando è stato riportato sulla riva da alcuni bagnanti, per poi affidarlo ai soccorsi del Suem 118 prima che spirasse.

In seguito al ritrovamento di un’auto parcheggiata a un paio di chilometri di distanza, in zona industriale di Arsiero, i militari della Compagnia di Schio sono infine riusciti a dare allo sfortunato turista di prossimità – risultava residente nel Veronese – un nome, ed avviare le pratiche informative rivolte a congiunti e parenti da rintracciare. Come era lecito attendersi, nel frattempo dalla Procura di Vicenza, dopo il nulla osta alla rimozione della salma, sono arrivate in successione l’apertura ufficiale dell’inchiesta sulla morte del ragazzo polacco e la disposizione di un esame autoptico sul cadavere.

L’ipotesi principale indica come possibili cause della morte improvvisa uno shock termico oppure una congestione digestiva, in entrambi i casi con effetti irreparabili per il 28enne. Ancora in vita una volta estratto dall’acqua gelida dell’Astico, ma incapace di riacquisire conoscenza. Il dramma si è consumato all’opra di pranzo, mentre il turista stava nuotando, intorno alle 13.15 come avrebbero testimoniato altri frequentatori della “Pria” presenti e che hanno tentato di prestargli aiuto. Tra loro anche un gruppetto di giovani che si saprà poi era composto dal soldati statunitensi in forza alle caserme Ederle e Del Din di Vicenza. Nemmeno l’invio di un’eliambulanza del 118 di Treviso Emergenza si è rivelato utile per il tentativo di salvare la vita ad Adam Maciej, del quale per ora non è stata diffusa alcuna foto personale.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.