Ater e Comune consegnano 8 alloggi nello stabile in “affitto calmierato”. In tutto saranno 45

Cerimonia ufficiale ieri mattina a Thiene, in via San Tommaso, con tanto di taglio del nastro per la consegna a otto nuclei famigliari di altrettanti alloggi destinati all’edilizia residenziale pubblica. Presenti per l’occasione il presidente dell’Ater di Vicenza Valentino Scomazzon e il sindaco di Thiene Giovanni Casarotto in rappresentanza dei due enti, a conclusione dei lavori sulla scala B dell’edificio, ora ultimati e con “chiavi in mano”, che nel complesso è progettato per ospitare 45 appartamenti. Per l’Ater provinciale senza dubbio si tratta di un investimento importante, considerato che il piano integrale di completamento e messa a norma dell’intero complesso immobiliare prevede una spesa totale di 3 milioni 847 mila euro, di cui oltre due impegnati a suo tempo per l’acquisizione dell’edificio, operazione finanziata totalmente con fondi propri dell’azienda.

I primi alloggi della scala B presentano come da richieste iniziali delle metrature diverse, per rispondere alle differenti esigenze delle famiglie: 4 alloggi con bicamera (superficie media di circa 70 metri quadrati); tre con una camera (di circa 60) e un tricamere (di circa 80). “La consegna di alloggi a canone calmierato a Thiene è una risposta importante per il territorio – ha affermato ieri il presidente Ater Vicenza Valentino Scomazzon – in particolare perché si rivolge ad alcune fasce della popolazione che non hanno i requisiti per poter rientrare nelle graduatorie Erp e non hanno però nemmeno le disponibilità economiche per sostenere il costo di locazione di una casa sul libero mercato”.

Soddisfazione diffusa ieri mattina per il compimento del primo step, dopo aver superato alcuni imprevisti che hanno diluito i tempi di realizzazione, non ultimo il Covid. “C’è inoltre grande soddisfazione perché iniziamo con le prime assegnazioni di alloggi a San Tommaso, in un cantiere che, per alcune problematiche emerse in corso d’opera, ha impegnato tutti gli uffici dell’azienda ma la volontà e la tenacia del Cda dell’Ater e del personale hanno portato ai primi risultati che possiamo vedere oggi”.

“Sono molto contento che finalmente vengano consegnati i primi 8 dei 45 alloggi previsti di edilizia pubblica in via S. Tommaso – ha dichiarato il sindaco di Thiene Giovanni Casarotto – è stato un parto lungo e sofferto ma ora cominciamo a vedere i primi risultati. Mi auguro che anche gli altri 37 appartamenti possano essere terminati e consegnati entro i prossimi mesi. E’ una risposta importante che l’Ater dà alla nostra città e di questo ringrazio in

particolare Valentino Scomazzon che con l’amministrazione comunale ha creduto in questa non semplice ‘impresa’ e la sta portando a compimento”.

I lavori sono iniziati a marzo 2019, dopo che l’Ater è divenuta proprietaria dell’intero edificio a seguito di una procedura di vendita fallimentare, e si sta intervenendo per stralci. Il primo ha riguardato le parti comuni tra cui la messa a norma dell’autorimessa, il ricavo di nuove cantine e ripostigli al piano interrato, la verifica e il completamento degli impianti esistenti, la sistemazione degli impianti ascensore. Successivamente l’Ater è intervenuta per il rifacimento degli spazi esterni a parcheggio che hanno permesso di recuperare ulteriori posti auto rispetto a quanto già realizzato.

Sono state inoltre collaudate tutte le opere di urbanizzazione collegate al piano di recupero “San Tommaso” e quindi si è dato avvio ai lavori relativi alla realizzazione e al completamento degli alloggi. Finito l’intervento della scala B, si sta concludendo un ulteriore stralcio di lavori per altri 8 alloggi facenti parte della scala E mentre sono iniziati da poco quelli relativi alla scala C, per ulteriori 7 alloggi. Sette di questi appartamenti in via di costruzione saranno accessibili a persone diversamente abili.