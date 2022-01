Attività antidroga polizia nordest vicentino, un anno di interventi senza precedenti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il 2021 è stato un anno intenso per la polizia locale del nordest vicentino nel territorio di Thiene e comuni limitrofi. Il report che riassume tutte le attività svolte dagli agenti, indica un grande impegno messo in atto per la lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. La relazione a cura del comandante della polizia locale Giovanni Scarpellini con tutti i numeri degli interventi svolti lo scorso anno.

Sono state effettuate 39 perquisizioni tra abitazioni private e siti considerati a rischio per la potenziale presenta di attività criminali. Per quanto riguarda invece i sequestri, sono 65 quelli amministrativi condotti dagli agenti. Passando ai reati penali sono stati effettuati 9 sequestri con 2 soggetti arrestati, 8 persone risultano in stato di libertà dopo essere state denunciate. Gli assuntori di sostanze stupefacenti sono 58, mentre le patenti ritirate sono 31.

Sul fronte spaccio di droga, le operazioni investigative hanno permesso di intercettare una grande quantità di sostanze pronte ad essere messe in commercio. Il dato più importante è relativo alla marijuana con un sequestro che sfiora i 20 chili, attestandosi a 19, 4 chilogrammi, come da analisi quantitativa e qualitativa del Gabinetto Interregionale Triveneto di Polizia Scientifica, corrispondono ad oltre 39.000 dosi. Di poco inferiore il valore che riguarda l’hashish con il recupero di 18,6 chili, cocaina ed eroina concludono il report con rispettivamente 127 grammi e 2 grammi. Sgominate anche due coltivazioni di canapa indiana per un totale di 158 piante.

“Anche per i non addetti ai lavori – dichiara Giovanni Scarpellini- sarà facile comprendere la portata di una simile attività, che non ha precedenti nel territorio in relazione alle quantità di Hashish e Marijuana sequestrate, al numero dei soggetti segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti ed alle patenti di guida ritirate. Nonostante le stringenti limitazioni introdotte alla specifica normativa, che rendono molto difficoltosa l’applicazione di misure restrittive, l’attività di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti è stata molto sostenuta, grazie ad un nucleo specializzato ed al cane antidroga Ronnie che ha peraltro effettuato molti controlli alla stazione delle Corriere, stazione ferroviaria, luoghi di aggregazione dei giovani (aree verdi e parcheggi)”.