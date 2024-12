Auto in manovra si schianta all’interno del supermercato Aldi – GALLERY

Attimi di panico questo pomeriggio, lunedì 2 dicembre, a Thiene all’interno del supermercato Aldi di via Vittorio Veneto: un’auto in manovra nel parcheggio si è schiantata contro una delle vetrate dell’uscita di sicurezza, sfondandole ed invadendo la corsia. Solo per un caso in quel momento non c’erano clienti in quel preciso spazio del supermercato: le persone più vicine si trovavano per fortuna a una distanza di un paio di metri.

Il fatto è avvenuto poco dopo le 16, quando nel punto vendita si trovano non meno di una ventina di persone, oltre al personale di turno. Una donna, alla guida di una Nissan Qashqai bianca, ha perso il controllo della sua auto (forse confondendo accelatore e freno). La vetrata è finita in frantumi e lo sfondamento ha coinvolto anche l’annessa struttura in ferro. Illesi sia l’automobilista che clienti e personale, come detto.

Sul posto stanno intervenendo la polizia locale e i vigili del fuoco: l’utilitaria nello schianto ha registrato una perdita di carburante.

