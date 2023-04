Incidente sul ponte sopra l’Astico: nel tamponamento coinvolte tre Audi. C’è un ferito

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tamponamento a tre automobili stamattina all’imbocco del ponte sul torrente Astico che sorge ai confini tra i territori comunali di Breganze, Sarcedo e Fara, interessato in questi giorni da lavori di manutenzione della struttura.

Per puro caso sono tutte tre di marca Audi le vetture coinvolte di un incidente che come bilancio dei feriti registra un uomo ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso in codice giallo, per accertamenti.

La segnalazione della collisione tra veicoli con necessità di soccorsi sanitari era giunta alle 8.50 di stamattina al 118, che ha inviato un’ambulanza sul posto e allertato anche la polizia locale di Thiene, in consorzio Nord Est Vicentino. Pattuglie inviate quindi in via Crosara (nel Comune di Breganze) dopo aver specificato che il tamponamento era avvenuto proprio sul tratto di strada sopra il viadotto. A dare il via alla carambola di impatti tra i veicoli sarebbe stata un’Audi Q5, andata a sbattere con violenza su un’Audi A3 in sosta per i lavori in corso nel cantiere che occupa parte della carreggiata, e quest’ultima citata su un’Audi A4 anch’essa ferma in quel momento.

Ad avere la peggio, in conseguenza della collisione innescata dalla vettura in cosa, è stato il conducente dell’automobile rimasta “in mezzo” e che ha subito colpo e contraccolpo. Le due vetture in testa sono “schizzate” in avanti a una trentina di metri, come informa la polizia locale intervenuta sul posto, in conseguenza dell’urto. Agli agenti del consorzio con sede a Thiene sono affidati i rilievi, mentre si attendono aggiornamenti sullo stato di salute della persona ferita, comunque non in pericolo di vita salvo complicazioni.