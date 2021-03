Ok i lavori di ripristino sulle sponde del torrente Chiavone Bianco dopo le piene estive

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Rinforzi stabili completati intorno al corso del torrente Chiavone Bianco nel tratto che attraversa il centro di Breganze, dopo i problemi di tracimazione riscontrati sul finire della scorsa estate in seguito al maltempo. Investiti nel cantiere ora concluso circa 172 mila euro con il Genio Civile ad occuparsi del buon esito dell’intervento, dopo un primo sopralluogo immediato per “arginare” il problema in via provvisoria.

In quell’occasione il crollo di una porzione di muretto sulla sponda sinistra determinò l’allagamento temporaneo della zona centrale del paese, con alcuni centimetri d’acqua a invadere strade e piazza. Determinando disagi e danni comunque contenuti, ma soprattutto mettendo l’attenzione su una situazione di potenziale pericolo per la comunità.

Il Consorzio di Bonifica Brenta con sede a Cittadella recepì subito la segnalazione di alto rischio di esondazione sul centro abitato, intervenendo con un primo sommario ripristino dell’argineper poi dare attivazione alle procedure di urgenza con supervisione del Genio Civile di Vicenza, per poter ristrutturare in modo stabile e definitivo il muro di sponda crollato. Il crollo e franamento in alveo di un tratto del muro del torrente a monte di via Cinque Martiri aveva danneggiato non solo parte dell’argine, ma anche la pista pedonale e ciclabile adiacente, con annessi recinzione e pali della pubblica illuminazione.

Il particolare progetto degli interventi di ripristino era stato predisposto dal Consorzio nel mese di ottobre 2020 mentre l’esecuzione dell’intervento di ripristino è stata poi affidata dal Consorzio all’impresa Ipogeo di Seren del Grappa (Belluno), esperta in questo tipo di lavorazioni specialistiche. I lavori sono stati eseguiti a regola d’arte nonostante le difficoltà e le avverse condizioni meteorologiche, che hanno rallentato la realizzazione dei medesimi nel periodo dal 15 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021. In particolare è stato ricostruito per circa 20 metri il muro di sponda crollato, con adeguata fondazione, rimettendo in sicurezza tutta l’area residenziale a nord.

“Il Consorzio è costantemente presente nel territorio spendendo risorse ed energie per anticipare le possibili problematiche idrauliche evitando ogni possibile tipo di emergenza – commenta il presidente, Enzo Sonza -. Così è stato anche a Breganze con un intervento celere in centro Paese. Ringrazio la direzione e tutto il personale tecnico per essersi prontamente attivato nella rapida soluzione”.