Furgone in sosta nel cortile va a fuoco. Pompieri all’opera in tarda serata

Squadre di vigili del fuoco e pattuglie dei carabinieri “avvistati” in pieno centro a Caltrano mercoledì sera, a causa del pericoloso incendio occorso nel cortile di un’abitazione privata di via Roma, che ha portato alla completa distruzione di un furgone di proprietà di un elettricista residente in paese.

L’allarme al servizio d’emergenza e pronto intervento incendi del 115 è scattato intorno alle 22.30 di ieri, lanciato dall’artigiano, ha innescato la macchina dei soccorsi che ha portato ad attivare le operazioni di spegnimento, dopo una prima verifica sull’assenza di persone ferite o intossicate sullo scenario d’intervento.

I pompieri giunti dal distaccamento Alto Vicentino, vale a dire dalla caserma operativa di Schio, hanno spento le fiamme quando ormai le stesse avevano bruciato in larga parte il furgone modello Opel Vivaro, evitando comunque che un incendio generalizzato del veicolo di lavoro portasse a rischi ulteriori per i fabbricati intorno. Sembra che il mezzo fosse fermo nel cortile dal tardo pomeriggio.

Le cause del rogo improvviso rimangono al vaglio della squadra di tecnici dei vigili del fuoco intervenuta nel centro di Caltrano. Non è possibile al momento determinare se si tratti di origine dolosa o di nature accidentale, anche se le circostanze lasciano intendere che, come in svariati episodi analoghi nel Vicentino, possa essere stato un possibile corto circuito nel vano motore a determinare il problema in origine. Parte anteriore e cabina di guida sono andati irrimediabilmente distrutti, rendendo il furgone inservibile. Almeno si è salvata l’attrezzatura custodita all’interno.