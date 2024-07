Don Pozza accende la seconda serata su Rai1: successo per la docuserie sui comandamenti

Conquista anche la seconda serata di Raiuno il volto sorridente e rassicurante di Don Marco Pozza, cappellano del carcere Due Palazzi di Padova originario di Calvene. Già un successo dalla prima puntata del suo nuovo format esordito mercoledì – una docuserie sui dieci comandamenti – con quasi 640mila telespettatori incollati dopo le 23 nella rete ammiraglia.

Attraverso il racconto di dodici intense storie di vita reale, Don Marco Pozza conduce alla riscoperta dei pilastri della cultura occidentale: i dieci Comandamenti biblici, cui fanno seguito i due cosiddetti “Comandamenti dell’amore”, impartiti direttamente da Gesù Cristo. “I 10+2 Comandamenti”, una produzione Officina della Comunicazione in collaborazione con Rai Documentari, è una serie di sette episodi, che andranno in onda ogni mercoledì dal 24 luglio al 4 settembre compreso in seconda serata (23.05 ) appunto su Rai 1. Un rapporto che si consolida quindi tra Don Spritz e la televisione: significativi i dialoghi con Papa Francesco e i racconti di storie di dolore e di riscatto dai carcerati: il tutto declinato con il giusto equilibrio e la leggerezza di un pubblico vasto e non necessariamente credente che ha dimostrato di apprezzare lo stile dell’intraprendente prelato vicentino.

I titoli e temi delle prossime puntate saranno: “Il tempo”, “Il corpo”, “La menzogna”, “Il desiderio”, “La cura”, “Istruzioni per la libertà”.