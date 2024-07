Ultimo week end di luglio, si accorciano le ore di luce ma si moltiplicano gli eventi

A Lonigo, questa sera, si terrà il concerto “Inno alla Gioia“. L’evento proporrà rock progressivo europeo con brani degli Yes, dei Genesis, dei Jethro Tull, dei King Crimson e di altri ancora. Suona il Gruppo Caronte. In quel di Costabissara, sabato 27 luglio, si potrà andare alla scoperta dell’arte del recupero tessile grazie ad un laboratorio di up-cycling. A Montecchio Maggiore proseguono gli eventi in cartellone in occasione di “Abilitante Social Fest“, il festival dell’inclusione che accompagnerà la vita cittadina per tutta l’estate. Questa sera, in quel di Marostica, visita in notturna della Cinta Muraria, con un percorso che comprende il Centro Storico di Marostica, il Sentiero Carmini e il Cammino di Ronda.

A Schio, da oggi e fino a domenica 28 luglio, il parco storico della Fabbrica Alta farà da sfondo a “Next Please!”,il festival che celebra la ricchezza della sperimentazione artistica e l’innovazione della ricerca musicale. A Zugliano, sabato 27 luglio, appuntamento con le visite guidate a Villa Giusti Suman e alla Chiesetta di San Biagio. E dopo le visite la serata continua presso il parco della villa, con rinfresco e spettacolo di fuoco con performer e PaulDeejay.