Carabinieri, Finanza, polizia di Stato e locale in città: lunedì sera “sotto controllo” a Thiene

In tanti tra i cittadini thienesi, ieri sera, si sono chiesti cosa stesse accadendo a due passi da casa dopo aver notato più pattuglie di militari e polizia locale tra le vie e le piazze locali e anche di fronte al comando della compagnia carabinieri. E, forse questi erano perfino di più, dopo aver letto sui social le richieste di “spiegazioni” rivolte al popolo internauta da parte altri curiosi o preoccupati residenti a Thiene.

Nulla di allarmante in realtà, in quanto si trattava poi di un controllo che si “autodefinisce” come straordinario del territorio ma che in realtà ormai si può considerare al contrario di routine, dopo il potenziamento delle operazioni a Vicenza e nelle altre città più popolose della provincia berica dall’avvento in Questura di Paolo Sartori.

Sono stati 25 in tutto gli operatori delle forze dell’ordine di diversi corpi e consorzi che hanno collaborato nell’azione congiunta di ieri sera, mettendo in atto quattro posti di blocco e portando a provvedimenti formali nei confronti di tre soggetti, due sanzionati con il “foglio di via” e uno con quello che impone l’allontanato obbligatorio da Thiene. Il nuovo servizio di controllo nel Comune di Thiene, che segue a quello analogo portato a termine nella recente estate, arriva a distanza di pochi giorni dall‘incontro tra il sindaco in carica dalla scorsa primavera, Giampi Michelusi, e il questore Paolo Sartori, per la reciproca conoscenza e lo scambio di informazioni su Thiene e dintorni sul piano della sicurezza.

Le attività congiunte di polizia nel centro urbano anche nell’Altovicentino vengono attivate allo scopo di monitorare il territorio, di prevenire situazioni sgradevoli di turbativa della sicurezza per la presenza della microcriminalità e soggetti poco inclini al rispetto dell’ordine pubblico e dei regolamenti, lo spaccio di sostanze stupefacenti, la commissione di reati contro il patrimonio, oltre che le attività spesso fuori legge compiute da individui di nazionalità straniera e/o pregiudicati non regolari sul territorio nazionale.

A partecipare alla serata di controlli operativi interforze si sono contati ieri sera oltre 25 uomini e donne appartenenti alla Questura di Vicenza, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Locale Nord Est Vicentino, con il supporto del Reparto Prevenzione del Crimine della Polizia di Stato. Il bilancio indica in 123 le persone controllate (33 di nazionalità straniera), delle quali 9 con precedenti penali o di polizia, e 5 esercizi pubblici thienesi, oltre a una cinquantina di autoveicoli fermati per le verifiche generali. Riguardo ai fogli di via emessi nei confronti di due uomini avranno la durata di 3 anni e sono rivolti a soggetti pregiudicati residenti in altri comuni e senza “alcun titolo per permanere sul territorio di Thiene”, in cui almeno sulla carta non potranno far rientro.

Verso un uomo africano, proveniente dal Ghana, invece, è stata decisa la misura perentoria dell’ordine di allontanamento dall’Italia, in quanto privo del permesso di soggiorno oltre che anch’egli con precedenti di giustizia “certificati”. “Nella serata di ieri le operazioni straordinarie di controllo del territorio, effettuate in sinergia con le altre forze di Polizia, hanno interessato il Comune di Thiene, ove l’amministrazione comunale aveva evidenziato specifiche problematiche di ordine e sicurezza pubblica – ha evidenziato il Questore Paolo Sartori –. Così come nel capoluogo, nei restanti Comuni della Provincia, pertanto, si seguiterà ad effettuare questo tipo di attività finalizzate alla prevenzione, al monitoraggio ed al contrasto di fenomeni delinquenziali, di degrado urbano e di manifestazioni devianti che creano non poco disagio ai cittadini.”