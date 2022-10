Champions League ad alta tensione per Milan e Juventus. Per Allegri in ballo anche la panchina

I bianconeri sono appesi ad un filo che non si è spezzato grazie al successo della settimana scorsa contro il Maccabi Haifa. Gli uomini di Allegri sono chiamati ad un’altra vittoria per sperare in una qualificazione che resta complicata, indipendentemente dal risultato tra Psg-Benfica. Una vittoria servirebbe anche a Mr. Allegri a tirare un po’ il fiato in questa stagione particolarmente sofferta per la sua panchina.

Nonostante quello che molti pensano contro il Maccabi non sarà per niente facile. Il 3-1 della partita precedente potrebbe trarre in inganno, ma non dobbiamo dimenticarci che gli israeliani a Torino hanno sfiorato il pari e stasera avranno dalla loro ‘l’uomo in più’ del tifo di casa. Non a caso Barak Bakhar, allenatore degli israeliani, ha avvisato i bianconeri: “La Juve vivrà un’atmosfera che non sente da molto tempo: l’Ofer è uno stadio speciale, sarà un fattore rilevante”. Fischio d’inizio alle 18:45.

Formazione: con il rientro di Di Maria, Allegri opterà per un 4-3-3 e sarà proprio il Fideo a completare il tridente con Vlahovic e Kostic. Paredes in cabina di regia. Sulla fascia destra gioca Cuadrado, mentre De Sciglio non recupera.

Gara delicata anche per il Milan che deve riscattare il 3-0 dell’andata contro il Chelsea. Mr. Pioli deve evitare un altro passo falso per non compromettere la situazione nel girone E, ma dalla sua avrà il sostegno di un San Siro quasi tutto esaurito. Il tecnico rossonero stasera vuole archiviare la partita di Stamford Bridge come “episodio” e dimostrare che la squadra resta in corsa per la coppa dalle grandi orecchie. Il tecnico del Chelsea Potter sa che l’ostacolo da superare è alto: “Qui a San Siro l’atmosfera sarà diversa e sarà una partita diversa. Il Milan cercherà di sfruttare il fatto di giocare in casa. Sarà sicuramente una bella partita. Dovremo essere pronti e uniti e provare ancora a migliorarci”.

Formazione: anche per Pioli il modulo prescelto sembra essere il 4-3-3: Krunic si candida per un posto da titolare. Diaz si piazzerà dietro Giroud perché De Ketelaere è ancora alle prese con il risentimento muscolare rimediato contro la Juve. Torna in campo invece Messias. Si parte alle 21:00.