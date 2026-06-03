87enne salvato in extremis. Il vicesindaco: “Interroghiamoci su come intercettare questi casi”

Non è in pericolo di vita l’anziano che domenica sera alle 23 a Carrè ha chiamato il 112 mentre era solo in casa e in precarie condizioni di salute. Disidratato e non deambulante,l’87enne non era in grado di alzarsi dal letto né di raggiungere la porta per consentire l’accesso dall’esterno, ma fortunatamente è riuscito a chiedere aiuto usando il telefono.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Thiene, con una pattuglia del Radiomobile che dopo aver constatato l’impossibilità di entrare attraverso l’ingresso hanno scavalcato la recinzione e rotto il vetro di una finestra della cucina, riuscendo così a entrare e a prestare i primi aiuti. Compresa la gravità della situazione, i militari hanno subito chiesto l’intervento del Suem e l’anziano è stato portato all’ospedale di Santorso, dove si trova ricoverato.

“Il fatto non era conosciuto ai Servizi Sociali di Carrè – ha spiegato Igor Brunello, vicesindaco e assessore al Sociale – L’anziano è stato trovato disidratato e non riusciva ad alzarsi dal letto. Fortunatamente è riuscito a chiamare il 112 e i Carabinieri che sono arrivati a casa hanno allertato il Suem. L’uomo, che vive in una zona residenziale e ha una figlia che vive fuori zona, abita solo in casa ed è stato trovato in condizioni igieniche precarie. Come amministrazione abbiamo saputo il fatto dalla stampa. Ci siamo attivati subito, siamo in contatto con l’ospedale e ci hanno informato che l’anziano non è in pericolo di vita. Abbiamo anche dato la disponibilità, avvisando i Carabinieri di Chiuppano, per una progettualità condivisa dal momento delle dimissioni dall’ospedale“.

Secondo il vicesindaco di Carrè il fatto deve essere anche letto come un monito: “Dobbiamo interrogarci, come amministrazioni, su come fare per intercettare questi casi di solitudine e disagi che il più delle volte, se non viene segnalato direttamente, sfugge alle antenne dei Servizi Sociali”.

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