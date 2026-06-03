Incidente sul Costo, frattura per un motociclista

Grave incidente sul Costo che da Cogollo del Cengio sale sull’Altopiano di Asiago. Nello scontro tra un’auto e una moto il motociclista ha riportato una frattura ad una gamba ed è stato trasportato al Pronto Soccorso di Vicenza. Secondo le prime ricostruzioni lo scontro sarebbe accaduto alle 16, tra l’ottavo e il nono tornante. Il traffico è rimasto bloccato e per scendere dall’Altopiano è stata consigliata la direzione per Bassano o Pedemonte.

notizia in aggiornamento

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