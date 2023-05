Spaccio di droga intorno al Municipio: denunciati due ventenni del posto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Appostamenti mirati e perquisizioni domiciliari hanno permesso agli agenti della polizia locale Nord Est Vicentino di fermare, almeno per ora, lo smercio di droghe leggere in pieno centro a Carrè, proprio nelle vicinanze della sede municipale e della piazza centrale del paese altovicentino.

L’operazione recente è scaturita in seguito alla segnalazione da parte di alcuni genitori del posto a sindaco e amministratori locali, insospettiti dall’andirivieni di giovani e giovanissimi in un’area pubblica nascosta agli occhi dei più.

Ai primi di maggio sono quindi scattate le prime verifiche, con subito riscontro positivo da parte degli operatori a cui è seguito il blitz “sul campo” di venerdì sera scorso. La squadra “Ne.Vi.” in borghese ha documentato la cessione di un pacchetto a un giovane, risultata poi sostanza illecita nota come marijuana. Meno di 3 grammi, che è valsa la segnalazione al Prefetto di Vicenza ma gli ha evitato la denuncia.

L’attività degli agenti di polizia locale non si è però fermata qui, andando a “chiedere conto” a chi quella marijuana l’aveva ceduta, rimasto nei paraggi senza accorgersi dell’operazione in corso. Un 22enne residente a Carrè, messo alle strette, è stato accompagnato nel suo domicilio dove sono stati rinvenuti due barattoli in plastica rigida contenenti 196 grammi di “marja”, quantità non compatibile con il mero uso personale.

Oltre al 22enne, un altro giovane e – amico – del primo “presunto” spacciatore è stato a sua volta denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza. In possesso dello stesso- questi ha 23 anni, iniziali dei due deferiti non rese note – sono emersi altri 45 grammi della stessa sostanza e, in un garage, la somma di 1.105 euro in contanti, ritenuti profitto illecito della cessione di droghe “leggere”. Rinvenuti anche bilancini di precisione e materiale di confezionamento.