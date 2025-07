La curiosità degli ospiti del centro diurno al comandante del 51° Stormo: “Cosa fa un pilota tutto il giorno?”

Giornata speciale, quella di ieri (16 luglio) al centro durno “Il Gelso” di Chiuppano, che ha ospitato una delegazione del 51° Stormo dell’Aeronautica Militare, con a capo il comandante colonnello Fabio De Luca, per una visita all’insegna dell’attenzione all’integrazione dei soggetti più fragili e con disabilità.

L’evento ha permesso di rinnovare il rapporto di amicizia tra i centri diurni e il 51° Stormo di Istrana, nato lo scorso aprile quando un gruppo di utenti, gestiti direttamente dall’Ulss 7 Pedemontana, ha fatto visita al 51° Stormo in occasione dell’addestramento fuori sede della Pattuglia Acrobatica Nazionale sull’aeroporto militare di Istrana.

All’incontro, organizzato da Giuseppe Fisone (luogotenente in quiescenza), hanno partecipato anche il direttore generale dell’Ulss 7 Pedemontana Carlo Bramezza, il direttore dei servizi socio sanitari Eddi Frezza e Cinzia Barbieri, coordinatrice dell’Unità operativa Servizio disabilità.

Per l’occasione hanno partecipato anche gli utenti del vicino centro diurno La Casa di Lugo di Vicenza che insieme al Gelso promuove interventi diversificati mediante progetti personalizzati condivisi con la famiglia, rivolti a persone con diversi profili di non autosufficienza. Il comandante De Luca si è intrattenuto con gli ospiti e il personale del centro, suscitando come sempre curiosità, tra aneddoti e racconti su una giornata tipo di un pilota militare. E non è mancato neanche uno scambio di doni simbolici.

