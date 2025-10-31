Frontale fra un’autocisterna e un furgone: strada del Costo bloccata

Incidente intorno alle 11 lungo la strada provinciale 349 del Costo, all’altezza del decimo tornante: coinvolti un furgone e un’autocisterna. Ci sono dei feriti e il traffico è completamente bloccato sia per chi arriva dall’Altopiano sia per chi sale da Cogollo del Cengio.

Secondo le prime informazioni l’autista del mezzo pesante avrebbe perso il controllo dell’autocisterna che stava trasportando benzina e stava scendendo verso la pianura, e si sarebbe schiantato sul furgone che proveniva dalla direzione opposta, schiacciandolo sul muro di contenimento. Ferito il guidatore, soccorso da un’ambulanza del Suem 118. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

Notizia in aggiornamento

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.