Musica è gioia: successo e palestra piena per l’esibizione della Primaria

Musica che insegna, che rende consapevoli e che entusiasma. Ha colpito nel segno il progetto “I sensi della musica” messo in scena con un successo quasi inaspettato dagli alunni della Scuola Primaria “Granatieri di Sardegna” di Cogollo del Cengio dopo mesi di esercitazioni.

Un’iniziativa fortemente voluta dal corpo docente, guidato dalla maestra Eleonora Tortorello in collaborazione con l’esperta di educazione musicale Stefania Lanaro, già diplomata in pianoforte e con all’attivo una vasta esperienza in direzioni corali. Un percorso con al centro l’importanza e la potenzialità della musica come attività educativa fondamentale per la crescita del bambino, in tutti i sensi: percettiva, emotiva, relazionale, intellettiva, psico-motoria: dove prendere coscienza di sé, dell’altro, del gruppo, stabilire relazioni positive, organizzare lo spazio del movimento, esprimere le proprie emozioni ed i propri sentimenti, assumere iniziative nei confronti di oggetti e materiali, saper esprimere la creatività.

Ed opportunità migliore per mostrare i risultati di un lavoro che ha tanto appassionato i provetti musicisti non poteva esserci: dopo lunghe sessioni in aula infatti, l’esibizione davanti al pubblico delle grandi occasioni lo scorso mercoledì sera con la Palestra di Via San Cristoforo letteralmente presa d’assalto. Canti, danze, giochi di colore e naturalmente suoni ad arricchire brani famosi personalizzandoli con l’estro e la sconfinata creatività dei bambini: un progetto decollato ancora una volta grazie al finanziamento del locale Comitato Genitori, da sempre in prima linea nel supportare le scuole del paese.

Un inno alla gioia: fare musica insieme, l’ immediata possibilità di poter trasformare in forma d’arte l’energia e la spontaneità dei bambini. Favorendo ed incentivando lo spirito di collaborazione e di aggregazione all’insegna dell’entusiasmo e della curiosità: uno scambio in musica che riempie anima e corpo fin dalla più tenera età.