Strada del Costo, 27enne perde il controllo della moto e termina fuori strada

Se l’è vista davvero brutta un giovane motociclista che nella giornata di ieri, 15 maggio, ha rischiato conseguenze ben più gravi dopo aver perso il controllo della propria moto. L’episodio è avvenuto poco prima delle 15.30 quando un gruppo di amici, tutti bikers, hanno imboccato la strada Strada Provinciale 349, del Costo, per raggiungere l’Altopiano dei 7 Comuni.

Giunto all’altezza dell’ottavo tornate, il giovane 27enne di Romano d’Ezzelino, ha perso il controllo della sua Bmw invadendo la corsia opposta terminando la corsa sul ciglio della strada. Solo per una fortunata fatalità nella carreggiata che scende dall’altra parte non era in transito alcun mezzo, altrimenti le conseguenze sarebbero state drammaticamente diverse. Il motociclista è stato subito soccorso dagli amici che lo seguivano con altre moto fino all’arrivo dell’ambulanza che lo ha trasportato all’ospedale di Santorso. I rilievi e la regolazione dell’intenso traffico sono stati presi in carico dalla Polizia Locale Alto Vicentino, intervenuta con una pattuglia del Distaccamento di Piovene Rocchette ed una della sede di Schio.