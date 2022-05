Vandalismo in centro: bucate le gomme a 18 autovetture in sosta

Indagini in corso, da parte dei carabinieri di Vicenza, dopo una serie di atti di vandalismo su autovetture, avvenuti a Vicenza.

La notte scorsa, infatti, in via Frà Paolo Sarpi, poco lontano da Porta Santa Croce, sono state ben 18 le auto – tutte parcheggiate lungo la via – che si sono ritrovate con le gomme a terra, forate con un oggetto acuminato.

Una vera e propria ecatombe, che ha portato i militari della sezione radiomobile ad intervenire nel corso della notte, su richiesta di uno dei malcapitati. E’ scattata quindi una denuncia verso ignoti per danneggiamento aggravato. Un vandalismo a catena che ha comportato danni significativi ai rispettivi proprietari.