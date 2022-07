Tragica uscita di strada in moto sul Costo: morta una 29enne, un ferito grave

Una ragazza di 29 anni, Vanessa Filippi residente a Thiene, ha perso la vita e un altro ragazzo è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Santorso a causa di un incidente mortale avvenuto nella mezzanotte di venerdì 15 luglio lungo la Sp 349 del Costo.

Un uomo alla guida di motociclo Triumph, con a bordo una donna, stava percorrendo la famosa strada in direzione dell’altopiano dei 7 Comuni quando, tra il secondo ed il terzo tornante, al km. 83,500 circa, per cause in corso di accertamento il motociclista ha perso il controllo del mezzo in una curva a sinistra, andando a sbattere contro il guard rail sulla parte destra della carreggiata. A seguito dell’urto la ragazza è morta sul colpo, mentre il conducente è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Santorso.

Il mezzo ed i caschi sono stati sequestrati, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.A causa della particolarità del tratto stradale interessato, per i rilievi e la regolazione traffico si è reso necessario l’intervento di tre pattuglie delle polizie locali convenzionate di Schio e Thiene, coadiuvate da carabinieri e vigili del fuoco.