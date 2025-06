Urto tra Honda e Porsche sul Costo. La due ruote “vola” nella scarpata, ferito il centauro

In una giornata costellata da più incidenti stradali nel Vicentino, uno dei quali a Santorso con esiti mortali, si registra un altro motociclista soccorso praticamente in contemporanea intorno alle 20 di giovedì sera, nel territorio pedemontano di Cogollo del Cengio lungo la Strada del Costo, la sp 349 che congiunge Altovicentino e Altopiano di Asiago.

Un uomo di 35 anni, infatti, è stato trasportato in ambulanza in ospedale al polo medico di Santorso in seguito alla collisione tra una motocicletta di marca Honda su cui era in sella e un’automobile Porsche.

Ad avere la peggio il centauro – illeso il conducente dell’auto di lusso – sbalzato sulla strada mentre il veicolo a due ruote è scivolato giù dal fondo stradale per una decina di metri. A recuperarla sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Schio giunti sul posto per dare valido supporto ai soccorsi qualificati del Suem 118 e ai Carabinieri intervenuti per rilievi e gestione del traffico da e verso l’Altopiano dei Sette Comuni.

Scenario dell’ennesimo incidente stradale sulla salita del Costo è stato il tratto tra il quinto e il sesto tornante, quindi ancora all’interno del territorio comunale di Cogollo. Grazie ai mezzi in dotazione, tra cui un pickup attrezzato, i pompieri sono riusciti a issare la moto finita in una fitta vegetazione sottostante, mentre il suo proprietario veniva curato sul posto prima di venire trasportato in pronto soccorso. Si attendono aggiornamenti sulle condizioni di salute del ferito.

