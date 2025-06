Una vita spezzata dopo l’incidente in moto di fronte all’ospedale. Il 49enne viveva a Schio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ morto praticamente di fronte all’ospedale Alto Vicentino di Santorso, giovedì sera, Mihai Chiriac, motociclista di 49 anni che ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere con violenza sul guard-rail, perdendo la vita sul colpo. L’incidente con esiti letali si è verificato intorno alle 20 in località Garziere, nonostante i soccorsi del Suem siano intervenuti subito vista la vicinanza con il polo medico Alto Vicentino, distante appena 150 metri.

La vittima dello schianto improvviso è risultata residente a Schio. Mihai Chiriac era nato nel 1975 e avrebbe compiuto i cinquant’anni ai primi del mese di dicembre. Ha tragicamente concluso la sua esistenza ieri sera, probabilmente di rientro verso il suo domicilio, mentre si accingeva ad impegnare la rotatoria sulla Sp 66 di fronte all’ospedale.

Viaggiava da solo in sella alla sua moto di marca Kawasaki quando, per cause da appurare nei dettagli, ne avrebbe perso il controllo andando a scivolare sull’asfalto all’altezza di uno spartitraffico. Poi è avvenuto un secondo impatto, sbattendo sulle barriere di delimitazione di carreggiata. Gli operatori sanitari d’emergenza hanno tentato le manovre di rianimazione sul 49enne, in condizioni critiche, con il supporto degli agenti di polizia locale del Consorzio Alto Vicentino, i quali hanno delimitato l’area intorno al ferito con dei teloni. Purtroppo, il decesso dell’uomo è sopraggiunto in pochi minuti.

Non è noto se il cittadino di origini rumeno fosse o meno coniugato e con figli. Viveva però da tempo nella città scledense e lavorava in una ditta della zona. Ai militari della compagnia di Schio il compito di raggiungere i parenti residenti all’estero, nella tarda serata di ieri, con il duro compito di comunicare loro la tragica notizia.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.