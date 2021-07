Controlli al luna park del “Bosco” nelle serate di sagra: prevenzione efficace

Una cinquantina di militari dell’Arma impegnati nell’arco della settimana di festeggiamenti per la ricorrenza del patrono San Giovanni a Thiene, in particolare in zona “Bosco”, e sembra che nell’edizione 2021 tutto sia filato liscio, tenendo “a bada” fenomeni antisociali ed episodi di violenza e bullismo che avevano caratterizzato gli anni precedenti, nell’area circostante al luna park.

La massiccia attività di prevenzione e repressione dei reati in genere posta in campo dalla compagnia carabinieri di Thiene ha interessato, oltre al Bosco dei Preti, anche Villa Fabris e via Divisione Acqui laddove erano dislocate le giostre in cui veniva segnalata la presenza di giovani che, in alcuni casi, travalicavano la soglia del divertimento lecito, ponendo in essere comportamenti poco civili e a volte molesti.

A spiegare come si è intervenuti a Thiene dal 17 al 24 giugno per garantire sicurezza e prevenire episodi infelici è lo stesso comando di via Lavarone, capitanato dal Massimiliano Amato. “Il servizio svolto dalle pattuglie a piedi nel centro di Thiene e automontate nelle periferie, ha accompagnato, di giorno e di notte, la vita di tutta la comunità. L’attività si è sviluppata prima con un’attenta prevenzione di reati contro il patrimonio e la persona, proseguendo poi con serrati controlli tra i giovani affluiti in massa per la festa di San Giovanni oltre a quelli effettuati su strada nei confronti di veicoli e soggetti in transito”.

In questi giorni di fine giugno, in cui l’afflusso di gente è stato importante anche grazie alle riaperture e al desiderio di vita sociale, non si sono segnalati gravi atti o arresti legati alla festa patronale, segno che la presenza delle forze dell’ordine e di polizia locale funziona come deterrente efficace. “L’azione di controllo del territorio assicurata dall’ulteriore sforzo richiesto ai comandi periferici che fanno capo alla Compagnia di Thiene ha assicurato un generoso supporto nel corso delle varie operazioni contro la microcriminalità. Necessarie per assicurare la prosecuzione di tutte quelle iniziative che i Carabinieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno da tempo intrapreso per incrementare il livello di sicurezza percepita e l’efficacia del controllo del territorio”.