L’ospedale di Santorso è Covid-free: negativizzato anche l’ultimo paziente

Dopo i picchi di ricoveri, di decessi, i reparti convertiti ad area Covid uno dopo l’altro, i numeri che non scendevano, finalmente anche l’ospedale di Santorso è libero dal Covid-19: zero pazienti positivi ricoverati ieri, dopo che da parecchi giorni era tornata “pulita” anche la terapia intensiva.

Si è infatti negativizzato anche l’ultimo paziente presente nel Covid-hospital del vicentino, nel solo reparto destinato ai positivi che era rimasto ancora aperto. Ora l’ospedale è quindi Covid-free e anche questa area verrà santificata, poi inizierà ad ospitare pazienti “normali”, ossia negativi al virus Sars-Cov2. Un respiro di sollievo e un giorno di festa per tutto il personale del nosocomio dell’Alto Vicentino, che da quasi 16 mesi sono sotto pressione in modo incredibile.

Il picco dei ricoveri, val la pena di ricordarlo, è stato lo scorso 9 dicembre, qundo vi furono 188 pazienti contagiati nell’ospedale Alto Vicentino, dei quali 34 che avevano necessità di cure semi intensiva e 19 in terapia intensiva. quel giorno nell’Ulss 7 si contavano complessivamente 256 pazienti Covid: ve ne erano anche 19 all’ospedale di Bassano, 10 ad Asiago, 24 nell’ospedale di comunità di Marostica e 10 in quello di Montecchio Precalcino. 238 fino a quel momento i decessi nelle strutture dell’Ulss 7, con un ritmo medio di 4 morti al giorno.

Sono 231 a ieri in tutta l’ulss 7 Pedemontana le persone attualmente contagiate. A ieri, invece, risultano decedute complessivamente 523 persone (407 dei quali all’ospedale di Santorso): a questi vanno aggiunti i decessi extraospedalieri (principalmente nelle Rsa). In tutto il vicentino, secondo i dati dell’Azienda Zero di questa mattina alle ore 8in 24 ore ci sono stati 7 nuovi casi (il totale di contagiati, da inizio epidemia il 21 febbraio 2021, è di 70.243). Nessun nuovo decesso si rileva dal primo giugno: il numero è fermo da allora a 2.122 in provincia di Vicenza. Gli attualmente positivi in terra berica sono 637 (-2): in tutta la provincia rimangono ricoverati solo 4 pazienti covid-positivi all’ospedale di Vicenza (nessuno di loro è in terapia intensiva).