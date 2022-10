Coppie in… Sintonia grazie all’associazione e al Comune: 5 le tappe da “condividere”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sforna occasioni di confronto, dialogo tra generazioni e acquisizione di conoscenze utili a sostegno delle famiglie la fruttuosa collaborazione tra Comune di Thiene e associazione Sintonia – ormai da oltre 10 anni attiva nel territorio -, che proprio “in coppia” propongono una nuovo format di un incontri suddiviso in tre ambiti distinti per fascia d’età e in cinque tappe a cadenza mensile dedicate non solo alle coppie o ai genitori con figli, ma a 360 gradi a ogni tipo di famiglia.

Protagonisti e destinatari della proposta di supporto in ambito sociale saranno a partire da fine ottobre i bambini, i preadolescenti e gli adulti nel corso degli incontri previsti per la fine del 2022 e primi mesi del 2023, ospitati nelle sale delle Opere Parrocchiali nel centro della città di Thiene. L’associazione “Sintonia” ha organizzato il nuovo ciclo in collaborazione con le cooperative sociali Radicà e Cosmo, grazie anche al contributo del Comune, oltre alla concessione del patrocinio, e il sostegno dell’Ulss 7 Pedemontana nel distretto 2.

Titolo del percorso scelto è “Crescere in coppia e con le nuove generazioni“, studiato a partire dalla scorsa primavera proprio dalla richiesta ricevuta da parte di alcuni partecipanti a una serie di appuntamenti dell’inizio 2022 e rivolti in quel caso al target delle coppie, non necessariamente genitori. Da qui è nata l’idea originale di suddividere in gruppi diversificati i componenti dei nuclei familiari: bambini dai 5 ai 10 anni, dagli 11 ai 15 (ragazzi) e infine padri e madri a seguire tre distinte tipologie di incontri, con un momento finale conclusivo. Si parte sabato 29 ottobre con la prima puntata intitolata “Stanchi sì, stressati no“, poi, in ordine “Genitori e social” il 26/11, “Litigare bene senza fare danni” il 28/1 del 2023, “Intimità e sessualità” il 18/2 e la prossima primavera la tappa conclusiva il 25 marzo.

“La famiglia va supportata e tutelata, da parte nostra come amministrazione è importante esserci in questo compito, trovando spunti ed elementi utili – spiega l’assessore thienese Anna Maria Savio – per favorire una convivenza armoniosa nel segno di valori come il dialogo, il rispetto reciproco e la condivisione”. E’ prevista la partecipazione di circa 50 coppie e di 60 tra bambini e ragazzi, con iscrizioni ancora aperte fino a sabato 22 ottobre. Ogni appuntamento in calendario durerà circa tre ore, dalle 15,30 alle 18.30, ospitato nella sede delle O.O.P.P. in via San Francesco, grazie all’appoggio della parrocchia di S. Gaetano in Santa Maria Assunta. Per prenotare i posti rimasti ancora disponibili contattare via mail sintonia.th@gmail.com o il numero 349.5046261.