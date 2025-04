La Provincia approva 100 mila euro di contributo per il “riordino” della stazione autobus

Un altro considerevole passo in avanti è stato fatto verso la riqualificazione della stazione autocorriere al “Bosco” di Thiene, grazie ad un sostanzioso contributo in denaro messo sul piatto dall’ente locale Provincia di Vicenza. Una “fetta” importante da 100 mila euro su un progetto da 730 mila euro complessivi che riguarda il riordino dello scalo di trasporto su gomma, frequentato ogni giorno da centinaia di utenti, in maggioranza studenti.

La notizia dell’approvazione della quota messa a disposizione dall’ente locale intermedio è stata data martedì dal sindaco thienese, Giampi Michelusi, che ha subito commentato il buon esito della pratica amministrativa: “Un passo avanti per la nostra città“. La parte restante dell’investimento sarà invece a carico delle casse pubbliche del Comune, ma con la compartecipazione richiesta anche a Svt, società vicentina che gestisce la rete di trasporto pubblico.

Proprio nel 2025 cade il quarantennale dall’istituzione dello scalo centrale di autocorriere nel luogo da tutti conosciuto, inaugurato nel 1985. Necessaria, dunque, una sistemazione e un ammodernamento ora a distanza di 40 anni. “Si tratta di un progetto importante che migliorerà accoglienza, sicurezza e servizi per tutti“. Ha poi aggiunto il primo cittadino della città dell’Altovicentino che, come l’altro polo scolastico del ciclo delle scuole superiori a Schio, ogni giorno accoglie e vigila su di un flusso di persone ingente di alcune migliaia di residenti in altri Comuni. Lavoratori pendolari sì, ma in parte ridotta rispetto alle centinaia di studenti in arrivo e in ripartenza a e da Thiene, in gran parte diretti alla vicina Cittadella degli Studi.

Giova ricordare poi, sul piano della sicurezza, che l’autostazione degli autobus non appena sarà rinnovata ospiterà anche un presidio di polizia locale affidato al Consorzio Nord Est Vicentino, con una nuova dotazione tecnologica di telecamere di sorveglianza ad hoc. Lo spazio complessivo su cui si aprirà il cantiere è sulla superficie di 3.350 metri quadrati, per i dettagli tecnici si rimanda all’articolo qui riportato in calce con l’illustrazione puntuale del progetto curata dall’amministrazione comunale.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram. Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.