CorrinConca 2026: trionfano Massimo Guerra e Giulia Zaltron

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Si è svolta ieri sera una CorrinConca 2026 calda ma serena, dopo la terribile tragedia della passata edizione che aveva lasciato organizzatori e amanti della corsa afflitti e attoniti davanti al malore improvviso e alla morte del giovane Mattia Sella di soli trentacinque anni.

Con il supporto dei famigliari di Mattia e con la benedizione di don Eros Bonetto si è organizzata la corsa di 8 kilometri che attraversa il quartiere della Conca e dà inizio alla settimana di festeggiamenti della Sagra di San Gaetano di Thiene che termineranno il 7 agosto, giorno del santo patrono.

La serata si è aperta alle 19.30 con la CorrinConchetta: corsetta per bambini dai 6 agli 11 anni che per la prima volta si è svolta in quartiere. Nelle parole di Don Eros che ha dato il via alla gara la soddisfazione di far partecipare anche i bambini che in quaranta hanno preso il via “per sottolineare che la corsa così come la parrocchia rappresentano prima di tutto la voglia di stare insieme e di fare comunità”. Don Eros ha ringraziato i volontari che da mesi stanno organizzando l’evento e ha i ricordato i due “angeli” che hanno corso insieme ai runners: Luciano Cavedon e Mattia Sella a cui è dedicata la corsa.

“Lo scorso anno quando è mancato Mattia con l’amaro nel cuore ma con il supporto dei suoi famigliari abbiamo comunque deciso di proseguire la Sagra con il lutto al braccio. Ogni sera abbiamo suonato la campana”.

La campana è stata suonata anche ieri sera campana e oggi (giovedì 30) Mattia sarà ricordato nella Chiesa della Parrocchia di Maria Ausiliatrice della Conca con una Messa alle ore 18.

Al suono della campana sono partiti i 250 runners. Lorenzo Barbieri, uno degli organizzatori della corsa, si è dichiarato molto soddisfatto per la partecipazione di più di 250 concorrenti “con la non competitiva quest’anno abbiamo attirato sicuramente più partecipanti. E’ andato tutto bene nonostante il caldo. Abbiamo tirato tutti un sospiro di sollievo, anzi due, quando è transitato l’ultimo concorrente perché il ricordo dello scorso anno era vivo in tutti noi. Ci sentivamo quasi in debito con i famigliari di Mattia Sella e abbiamo ritenuto doveroso dedicare a lui e a Luciano Cavedon la corsa”. Alessandro Sella, fratello di Mattia, ha consegnato in ricordo di Mattia un premio speciale a Lorenzo Mattana, classe 2008, il più giovane pertecipante alla corsa.

Vincitore della corsa Massimo Guerra della squadra Atletica Vicentina con un tempo di 24:47, seguito da Marco Padoan, Vicenza Marathon con 25:32 e terzo Matteo Basso della RTZ con 25:50. Per le donne Giulia Zaltron della Marunners con 29:52, seconda Martina Poggetta, Vicenza Marathon con 32:10 e terza Silvia Tabacco, Atletica Vicentina con il tempo di 32:21.